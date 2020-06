Devátý červnový den došlo ve Slaném na Kladensku ke strašlivé nehodě. Autobus tam najel na zastávku a srazil sedmiletého Kubíčka. Okamžitě se začaly sjíždět záchranné složky, k místu přiletěl i vrtulník. Odlétal bohužel prázdný. Kubíčka (†7) přejel autobus ve Slaném: Poslední rozloučení rodiny

Nehoda měla tragické následky. I přes veškerou rychlou pomoc Kubíček na místě zemřel. Rozjelo se i vyšetřování nehody. „V případě nejsou žádné nově informace, čekáme na posudky,“ řekla Blesku policejní mluvčí Michaela Nováková.

Video Autobus vjel ve Slaném na zastávku plnou lidí. - Blesk.cz - David Malík

Vrátil se jen jeden

Co je ale nového, je obrovská solidarita, kterou smutná událost vyvolala. Soused Kubíčkovy rodiny se rozhodl, že svým známým pomůže vyhlášením veřejné sbírky. „Mnoho let se z okna dívám na dům se starými vraty a kamennou zdí. Původně v tom domě bylo ticho, ale s příchodem rodiny a dětí dům ožil,“ popisuje dobrodinec Karel na stránce organizace Donio, kde sbírka běží. Při tragédii ve Slaném zemřel chlapeček (†7): Držel jsem ho celou dobu, popsal svědek

„Jde o rodinu soukromého malorolníka, typicky hrdého na svůj malý́ grunt a rodinu. Statek dávají́ pomalu do pořádku,“ uvedl. Táta tří kluků koupil kobylu, opravil traktor, společně pak jezdili na pole nebo do lesa. „Táta je jediný́ živitel, jeho žena je doma a stará se o děti a zvířata, dobrala rodičovskou dovolenou. Vidět tohle zblízka a slyšet, je nádhera. Pro mě jsou to nejlepší́ sousedé,“ dodal. Toho osudného červnového dne šel Kuba se svým bráchou do školy, vrátil se ale jen jeden.

Viděl ho umírat

Soused Karel pomocí stránky organizace Donio vytvořil sbírku. Během čtyř dní se podařilo vybrat téměř 70 tisíc korun. Jak chce rodině pomoci? „Chci touto sbírkou nabídnout možnost pomoci těm, kteří chtějí pomoci a rozumí této situaci. Myslím, že nedělám nic výjimečného a že vy na mém místě byste udělali to samé. Mám podezření́, že naše společnost nemá žádné automatické́ páky na podporu lidí v traumatu a že často ta pomoc musí přijít od přátel,“ popsal svůj počin. Děsivá srážka autobusu s vlakem u Struhařova: Jeli jsme a najednou přišel náraz, popsal cestující

Peníze, které se díky sbírce vyberou, pomůžou rodině v terapeutické péči o samotné rodiče a dva bratry. „Budou použity na psychologickou a právní pomoc rodině. Jako finanční polštář na kratší dobu v traumatické situaci a jako výraz sounáležitosti občanské společnosti,“ napsal Karel.