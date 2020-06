Měla to být další normální cesta ze školy, při které si spolužáci povídají a jsou rádi, že jedou zase domů. Ta, které se v úterý účastnilo několik žáků základní školy ve Slaném, ale skončila obrovskou tragédií. Nikdo netušil, co se stane na autobusové zastávce.

„Byl to můj kámoš, šli jsme normálně ze školy. Na zastávce se vždy potkáváme,“ napsala na facebook Anička, údajně spolužačka zemřelého chlapce, která viděla smrt svého kamaráda na vlastní oči.

Marián (†31) zemřel manželce před očima! Oba milovali motorky a rychlou jízdu

„Byla jsem tam s ním, ale jako zbytek jsem uhnula. Je mi ho líto, ještě tak asi před 10 min. jsem ho viděla usmívat se a pak...,“ nedokončila větu dívka. „Seděli jsme normálně, a pak jak naboural, jsem si myslela, že jsou všichni v pořádku, ale pak jsem ho tam viděla. Měla jsem ho ráda,“ dodala Anička.

K nehodě došlo v úterý okolo jedné hodiny odpoledne. Autobus na nádraží ve Slaném najel do zastávky, kde v té době bylo několik lidí. Sedmiletý chlapec nepřežil. Podle řidiče selhaly autobusu brzdy, navíc se zasekl plyn. Po nehodě byl silně otřesený.

Tragická smrt chlapce (†8) pod koly autobusu: Pantofle, ani omylem! říká expert

„Zasekl se mi plynový pedál. Přijížděl jsem do zastávky a během vteřiny se sám přidal plyn a jelo to furt. Přijížděl jsem do zatáčky u Penny, a protože tam stáli lidi, musel jsem strhnout volant, abych je nepřejel,“ popsal. Celý případ nadále řeší policie.