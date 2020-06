Ani náhlá zdravotní indispozice, ani alkohol v krvi šoféra. Policisté tyto dvě možné příčiny tragédie už vyloučili, a v úvahu tak přichází technická závada na autobusu. „Zasekl se mi plynový pedál. Přijížděl jsem do zastávky a během vteřiny se sám přidal plyn a jelo to furt,“ citoval Deník slova řidiče krátce po nehodě.

Na povrch však vyplulo závažné podezření. Fotografie, pořízené jen několik málo okamžiků po bouračce, zachycují autobusáka obutého do bílých pantoflí! Měl je na nohou i ve chvíli, kdy vozem zdemoloval zastávku a narazil do lidí? A jaký vliv to mohlo mít na tragické události, k nimž došlo?

Křik a pak bezmocné ticho: Svědkyně popsala smrt chlapce ve Slaném. Jel řidič autobusu v pantoflích?

Dopravní expert Jan Pechout: Špatný zákon, v Německu je zákaz

Není pochyb, že pantofle jsou coby obuv pro řízení motorového vozidla naprosto nevhodné. Potvrzují to nejen policisté, ale také odborníci na dopravu. „Na vině je špatný zákon. V České republice můžete sednout za volant v pantoflích i ve vysokých podpatcích. V Německu je to už desítky let zakázané a řidičům hrozí vysoká pokuta,“ řekl Blesku dopravní expert Jan Pechout.

Podle slov Jana Pechouta usedají za volant v pantoflích celé dvě třetiny profesionálních šoférů! „Ve většině případů se vymlouvají na to, že obuv je pohodlná. To je sice pravda, ale řízení v pantoflích může skončit tragicky. Nemáte pocit jistoty. Stačí, aby bota sjela z pedálu, začnete po ní instinktivně nohou šmátrat, ztratíte přehled nad řízením a malér je na světě,“ míní Pechout.

Autobus vjel ve Slaném do autobusové zastávky: Malé dítě zemřelo!

Policie řeší obuv i svědky

Vyšetřování nehody probíhá nepřetržitě. „Budeme vyslýchat přímé účastníky havárie, jakmile to dovolí jejich zdravotní stav, a to včetně řidiče. O možné příčině, která se týká nevhodné obuvi muže za volantem autobusu, samozřejmě víme a prověřujeme ji,“ řekla včera Blesku Michaela Nováková z kladenské policie.

Video Vrtulník odlétá od nehody ve Slaném - Blesk.cz - David Malík

Nesmí za volant

Společnost Arriva, které autobus patří, postavila okamžitě řidiče mimo službu. „Řidiči mají od nás předepsanou celou uniformu, jak má vypadat od vrchu dolů. Jsou předepsané boty s plnou patou,“ konstatoval mluvčí Arrivy Jan Holub. Firma chce vyčkat na výsledky policejního vyšetřování.

Děsivá nehoda na Olomoucku: Rychlík smetl auto s dětmi!

Chlapce držel v náručí

Neštěstí se stalo v úterý, dvacet minut po 12. hodině na autobusovém nádraží v centru Slaného. Řidič autobusu vjel na ostrůvek a zdemoloval zastávku, kde byli lidé. Při nehodě zemřel chlapec (†7). „Vyběhl jsem a okamžitě jsme zachraňovali toho kluka. Někdo mi ho dal do ruky, tak jsem ho držel celou dobu. Říkal jsem mu: Neboj se, budeš v pořádku, přijede sanitka,“ popisoval TV Prima svědek. Dítěti ale už nebylo pomoci.