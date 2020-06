Nezávislý odborový svaz Policie České republiky na svém facebookovém profilu sdílel dopis bývalého policisty Jana Dudy, který o svém působení u bezpečnostních složek napsal knihu. Dílo pojmenoval Můj příběh jménem Policie. Jan v dopise bývalé kolegy poprosil o podporu s vydáním knihy. Zapojit se může každý v rámci crowdfundingové kampaně.

Princip je jednoduchý – čtenář si už teď zaplatí jeden nebo víc výtisků knihy a v případě, že Jan těmito příspěvky dosáhne na požadovanou sumu 60 tisíc korun, kniha půjde do tisku. Ve hře jsou i další odměny, jako například výtisk s věnováním nebo dárcovo jméno v seznamu podporovatelů, který bude v knize uveden.

Jan se psaní věnuje na svém blogu Hloupý Honza, Můj příběh jménem Policie je jeho druhou knihou. „Nejsem autorem bestselleru, nejsem známý spisovatel. Jsem jen obyčejný bývalý policajt, který má co říct a chce to předat dál. Jenže abych to mohl předat, potřebuji vaši pomoc s nákladnou výrobou knihy, která je nabitá... mým příběhem jménem Policie,“ uvedl Jan na stránce kampaně.

K vydání knihy pravděpodobně skutečně dojde, crowdfundingová kampaň je velmi úspěšná. Víc než 40 dní před koncem kampaně bylo totiž z cílové částky vybráno už skoro 90 % a zbývaly poslední tisíce.