Případ zmizení čtyřměsíčního Tadeáška v Hoříně na Mělnicku stále budí emoce. Policisté informovali, že na chlapci, jehož tělo vylovili po dni hledání z Labe, nebyl spáchán násilný trestný čin. Dítě zřejmě zemřelo na syndrom náhlého úmrtí kojence a matka pak tělo do řeky hodila spolu se svým partnerem. Okolnosti nálezu Tadeáška popsal zdroj serveru eXtra.cz.

Tadeáškova matka ohlásila chlapcovo zmizení v pátek. Tvrdila, že usnula v zámecké zahradě v Hoříně na Mělnicku a kočárek s dítětem někdo odvezl pryč. V sobotu bylo chlapcovo tělíčko nalezeno v Labi.

Policejní vyšetřování brzy ukázalo, že verzi s únosem si matka zřejmě vymyslela. Jak středočeští policisté informovali na úterní tiskové konferenci, Tadeášek pravděpodobně zemřel nezaviněně na syndrom náhlého úmrtí kojence a v době ohlášení zmizení bylo dítě už několik dní mrtvé.

Jeho matka s přítelem po Tadeáškově úmrtí zazmatkovali a rozhodli se těla zbavit hozením do Labe. Server eXtra.cz ve čtvrtek přinesl detaily ohledně Tadeáškova nálezu. „Schovali kočárek pod klacky. Druhý den tam znovu šli. Tadeáše dali do batohu s kameny a hodili do řeky. Pak tam hodili i kočárek,“ sdělil zdroj webu.

Video Policisté našli tělo Tadeáška (†4 měs.). - Aktu.cz

Informaci serveru potvrdil další zdroj, který je podle eXtra.cz obeznámený s průběhem vyšetřování. „Potápěči skutečně našli batoh s kameny. Takže tělíčko bylo zatíženo, aby nevyplavalo,“ uvedl zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování.

Policisté se případem nadále zabývají, podle úterního vyjádření z důvodu, aby určili přesný časový sled všech událostí a zjistili, jestli v případu nesehrál roli vliv drog nebo alkoholu.