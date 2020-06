K nehodě došlo na křižovatce ulic Moravské a Podešvovy. Cizinec (39) ve voze značky Opel jel podle svědků příliš rychle a v křižovatce nedal přednost projíždějícímu citroenu. „Ten byl nárazem vymrštěn na chodník a přilehlý trávník, kde bylo v té chvíli pět chodců,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník. „Na místě jsme ošetřili pět zraněných, dva z jednoho z vozů a tři chodce," řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Ošetření muž a žena z citroenu byli podle záchranářů zraněni lehce, skončili ve Fakultní nemocnici v Brně.

Zraněny byly dále dvě ženy, jednu z nich záchranáři s podezřením na těžké zranění letecky transportovali do bohunické nemocnice, druhou se středně těžkým zraněním odvezli sanitkou do Úrazové nemocnice Brno. Jedno dítě utrpělo lehčí zranění, záchranáři je převezli do brněnské Dětské nemocnice.

U viníka nehody dechová zkouška ukázala 2,2 promile. Muži hrozí za řízení v silné opilosti trestní stíhání.

