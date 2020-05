Blíženci

Do tohoto květnového týdne vkládáte spoustu energie už od pondělí. Sice se vám nedaří vše podle představ, ale nevzdáváte to. Nejhorší je to v práci, protože se dostáváte do křížku s šéfem, kterému se nelíbí vámi odvedené výkony. Hlavně to nerozebírejte.