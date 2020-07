Minulé úterý se měl ve valdické věznici oběsit Josef Kuča (†21). Jednadvacetiletého tyrana poslal soud na šestnáct let do vězení za dlouhodobé týrání nevlastního syna Marečka (†2), které nakonec skončilo jeho smrtí. Bezbranného Marečka měl pálit cigaretami, bít ho do krve a nechávat ho sedět na rozpáleném sporáku. Rodina tyrana z Loun nevěří, že Kuča spáchal sebevraždu a chystá pro něj velkolepý pohřeb! Spočinout by měl dokonce v bílé rakvi.