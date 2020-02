Zřejmě jako jedinému vězni v historii se povedlo Jiřímu Kajínkovi uprchnout z mírovské věznice. Téměř 20 let od kousku, kterým se stal známým po celém Česku, se vrátil na místo činu a popsal svůj pobyt v českém Alcatrazu.

Když dozorci transportovali Kajínka do mírovské věznice, měl už pestrou útěkářskou minulost. Uprchl už mužům zákona několikrát, nebo se o to alespoň pokusil, proto ho vězeňská služba umístila do nejpřísněji střeženého žaláře v Česku.

Jenže ani to Kajínka nezastavilo a 29. října 2000 pláchl i z Mírova. Nyní se k hradu vrátil a svým fanouškům na instagramu popsal, jak to tehdy bylo.

Je pravda, že Kajínek zůstal od hradu v uctivé vzdálenosti, jako kdyby měl k místu, kde strávil podstatnou část svého života, stále velký respekt. „Taková romantika,“ okomentoval záběr osvětleného nočního hradu Kajínek.

Pedofil na útěku z léčebny znásilnil v Praze dítě! Oběť prý našel na sociálních sítích

„Takto to vypadá romanticky, ale můžu vás ubezpečit, že to je zrůdnost,“ uvedl na pravou míru s upozorněním. „Hlavně se tam nedostaňte,“ varoval své fanoušky.

Kajínek pak ukázal, v jaké cele strávil poslední dva roky pobytu, než mu Miloš Zeman udělil milost, a jakou celu obýval v dobách legendárního útěku. Tehdy ho nezastavila ani sedmnáctimetrová stěna.

Nejprve přeřezal mříže vlastnoručně vyrobenou pilkou a pak pomocí kotvy sjel na hradby po tenkém lanku. Z hradeb se pak spustil po improvizovaném lanu a byl na svobodě.

Policisté ho vypátrali až po 40 dnech, které strávil v bytě manželky jednoho z orlických vrahů Marie Černé.