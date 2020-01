Komunistický režim se zhroutil a na Hradě se zabydloval coby prezident Václav Havel (†75). Otevřely se hraniční přechody a posléze i brány věznic. Uběhlo 30 let od chvíle, kdy se v lednu 1990 rozběhla obří amnestie, díky které na svobodu zamířilo přes 23 tisíc vězňů. Plán byl možná jiný, ale byli mezi nimi i ti, kteří pak vraždili a znásilňovali.

Plán propustit více než dvě třetiny všech vězňů v Československu ohlásil Havel ve svém prvním novoročním projevu. „V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít – navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců, a především advokátů – pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva,“ řekl v televizním poselství pro první svobodný rok 1990. Jinými slovy, tehdy se dalo jen stěží rozlišit, kdo se dopustil zločinu a kdo seděl kvůli komunistické zlovůli.

Prominul s klidem i půlku

Amnestie znamenala volnou cestu na svobodu pro každého, kdo byl odsouzen na méně než tři roky. Vězňům s vyššími tresty se jejich pobyt v chládku měl zkrátit o třetinu až polovinu.

U těch, kteří se dopustili nejtěžších trestných činů, se snížil trest o rok. To ale některým násilníkům a vrahům stačilo, aby opustili své zamřížované „apartmány“, třeba i díky podmínečnému propuštění.

Vznikl bezpočet bludů

Ne všichni byli s tímto Havlovým krokem srozuměni. Naopak, na prezidenta se snesla vlna kritiky. On sám si ale nadále stál za svým. „Znalci říkají, že ta amnestie byla smysluplná. Samozřejmě, že v té pohnuté době vznikl bezpočet rozmanitých bludů – například, že kriminalita vinou této amnestie rapidně stoupla,“ prohlásil později. Sám pak během svého prezidentování vyhlásil ještě další dvě dílčí amnestie. Ty se ale nedotkly tolika lidí.

Ve vězení to dobře znal

Podle mínění advokáta Romana Moussawiho je možné, že Havla ovlivnila jeho osobní zkušenost s pobytem za mřížemi. „Mohl z amnestie vyloučit vrahy a násilníky. Ale myslím, že to nepřipravoval, že ji jen odsouhlasil a přišla mu jako dobrý nápad, protože sám byl ve vězení,“ řekl Moussawi pro deník Aha!. Sám nesouhlasí s amnestiemi ani u jednoho z prezidentů. „Amnestie podle mě bere nápravnou funkci trestu. Sice dává nějakou šanci tomu odsouzenému, ve zbytku lidí zakotví nespravedlnost,“ dodal Moussawi.

Jak to bylo s nárůstem kriminality?

Data z počátku 90. let zaznamenala nárůst kriminality v Československu. Ovšem vliv Havlovy amnestie zůstává v tomto ohledu sporný. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci uvedl, že omilostnění stáli v prvních osmi měsících roku 1990 za pouhými 8 procenty objasněných trestných činů v Česku a za 7 procenty na Slovensku. Ovšem na konci roku 1991 amnestovaní recidivisté tvořili čtvrtinu obyvatel věznic. Podle závěrů institutu přesto nebyl Havlův zásah rozhodujícím faktorem během růstu kriminality z kraje 90. let.

Tyhle bestie šly na svobodu!

JAROSLAV GANČARČÍK: Matka a dvě dcery neměly šanci

Desetkrát trestaný recidivista vyšel z vězení také díky plošné amnestii. V dubnu 1990 si naplánoval, že vykrade rodinný dům. Jenže při tom ho vyrušily jeho obyvatelky.

Šlo o matku a dvě dcery ve věku 22 a 18 let. Gančarčík je všechny bez milosti zabil a mladší dceru navíc znásilnil. Spravedlnosti ale unikal dlouhých 14 let. Policie sice měla vzorky DNA, ale neměla je s čím porovnat.

Nakonec ale vraha přece jen dopadla, když byl vyšetřován kvůli znásilnění několika žen v Brně. Vzorky se shodovaly, přesto Gančarčík vyfasoval jen směšných 16 let za mřížemi. Před tím byl totiž odsouzený za 4 znásilnění a souhrnný trest podle zákona nemohl překračovat 25 let.

JAROSLAV OPLÍŠTIL: Zneužil a udusil miminko

Už dříve trestaný pedofil se dostal na svobodu právě díky Havlovi a našel si místo sanitáře na dětské interně v Nemocnici Na Bulovce. Práci dostal i proto, že noví zaměstnavatelé tehdy neměli právo znát trestní minulost zájemců. K hrůznému činu se Oplíštil odhodlal 30. dubna 1990.

Z oddělení odnesl teprve sedmiměsíční Barborku a odešel s ní na ubytovnu, kde ji znásilnil. Kvůli poraněním začala dívenka plakat, a tak jí pedofil rukou zakryl ústa a holčičku udusil. Policisté ho našli druhý den, zapíral jen chvíli. Havel se s rodiči mrtvé dívenky sešel a prý plakal, když mu vyčítali, že nebýt amnestie, mohla jejich dcerka žít.

Vrah Oplíštil nakonec od soudu odešel s trestem 25 let ve vězení, který si odseděl celý, a poté skončil v psychiatrické léčebně. Posléze požádal o propuštění do ambulantní léčby.

ANTONÍN MARČÍK: Nechutné manévry s petardou

Marčík seděl za násilné delikty a k propuštění mu chyběl rok, když se dostal ven na Havlovu amnestii. Jenže na svobodě nepobyl ani rok. Při silvestrovské oslavě ve Frýdku-Místku si vyhlédl mladou Blanku. Tu policisté našli druhý den, udušenou, brutálně zbitou, zohavenou a v pochvě našel patolog zbytek petardy.

Ta nakonec přivedla kriminalisty na stopu Marčíkovi, jelikož podle výpovědi svědků je na zábavě odpaloval právě on. Kromě toho vypověděli, že se s mrtvou Blankou na oslavě bavil. Marčík se k činu přiznal, prý se s dívkou pohádal a napadl ji. Soud mu nakonec uložil trest 15 let ve vězení.

JOZEF SLOVÁK: Sériový vrah mladých dívek

Komunisté ho poslali do vězení. A právem, jelikož zabil mladou Jugoslávku. Přesto se Slovák dostal na svobodu díky amnestii. A další vražda na sebe nenechala dlouho čekat. Už v červenci 1990 ubil 16letou Moniku poté, co ji paralyzoval plynovou pistolí. O pouhých 17 dní později zabil ranou loktem do krku další dívku v Bratislavě.

Pak sice načas skončil v kriminále za nedovolené ozbrojování, ale po propuštění v červnu 1991 zabíjel dál. Jeho oběťmi byly dvě dívky ze slovenské metropole, první ubil ranami do krku, druhou napadl klackem a uškrtil ji páskem. Policie ho dopadla dva dny po poslední vraždě. Slovák se doznal a od soudu vyfasoval doživotí.