Roman Postl: Sériový vrah, který za tři dny stihl zabít čtyři lidi: Poslední obětí byl policista.

Před příbuznými a známými to byl údajně milý hoch. Pod vlivem alkoholu se z něj stával vrah, který neměl problém s tím stisknout spoušť. Roman Postl (†39) pocházel z Probošova u Teplice. Vystudoval průmyslovou školu a v 90. letech pracoval jako celník v Cínovci.

Už v té době se údajně zapletl do aféry svých kolegů. Několik z nich mělo pouštět přes hranice auta bez cla. Nebyl z to ale nikdy souzen. Celní správu opustil a živil se tím, na co měl dohlížet. Dovážel auta ze zahraničí. Bestiální sériový vrah si připsal další oběť: Z jezera vytáhli tělo dítěte!

Měl sestru, která také pracovala u Celní správy, ale v 90. letech zemřela na rakovinu. Tou dobou začal mít i on nemalé zdravotní problémy se štítnou žlázou a stěžoval si na nesnesitelné bolesti. Tlumil je morfiem, které si sehnal načerno. Dávky ale začal zvyšovat, a to mělo ničivý dopad na jeho psychiku.

Poté přišly halucinace. „Jednou viděl duchy, jindy v autě panikařil, že se proti nám řítí letadlo," uvedl pro iDNES.cz jeden ze známých. Morfium mu už nestačilo, začal proto brát další drogy. V roce 1998 byl stíhán za výtržnictví a také za ublížení na zdraví. V průběhu vyšetřování ale spáchal daleko horší čin.

Sedm kulek a vítězné gesto

Roman Postl, kterému v té době bylo devětadvacet let, přišel 29. března na diskotéku Černý Orel v Oseku. Opil se a před jednou dívkou se pochlubil pistolí. Z legrace pak vystřelil do stropu. Jeden z návštěvníků na to vtipně zareagoval, to se ale Postlovi nelíbilo. K trojici mladých lidí přistoupil a řekl: „Kdo to byl?“ Jednoho z nich pak udeřil. Můj táta (†28) zastavil vraha, říká Natálka. Od hrdinské smrti policisty uplynulo 10 let

Tím to ale neskončilo. Přišel k Janovi Š (†17), který na diskotéce pracoval v roli ochranky. Začal se s ním prát, ale když zjistil, že mladík ovládá bojové umění a nepřemůže ho, postřelil ho. Do ležícího Honzy pak ještě šestkrát vystřelil. Vše zakončil vítězným gestem s rukama nad hlavo. Pak odešel. Měl prý na Jana spadeno i kvůli tomu, že měl být jeho rival v lásce k jedné ženě.

Semtex a dálkově řízený výbušný systém

Den po vraždě Postla zatkla policie. Pří výslechu tvrdil, že o ničem neví. Jediné co si prý pamatoval, bylo, že byl napaden. Zbraň, kterou vraždil, někam schoval. Při domovní prohlídce u něj v Teplicích doma našli policisté pouze tlumič k pistoli, 590 gramů semtexu a dálkově řízený výbušný systém. K čemu to všechno měl, nedokázal Postl vysvětlit.

Za vraždu vyfasoval 13 let. Psycholog do posudku napsal, že má Postl v opilosti agresivní sklony, snaží se manipulovat okolím a je emočně nestabilní. Ve vězení byl ale vrah jako beránek. Po odpykání dvou třetin trestu ho proto 1. září 2008 pustili na svobodu.

Sotva vyšel z věznice tak už vraždil

Na jaře roku 2008 byl Roman Postl propuštěn z věznice za dobré chování. Nějakou dobu pracoval, choval se slušně a pravidelně se hlásil mediační a probační službě. Příběhy českých zločinů: První díl přinese krvavý konec milostného trojúhelníku!

V létě ale začal používat pervitin se svým budoucím spolupachatelem Davidem Č. (39). S tím se Postl seznámil v létě 2008, když muž sháněl pervitin. V srpnu si pak Postl pořídil za pět tisíc korun střelnou zbraň, údajně od nějakého Jugoslávce.

Fingovaná porucha stála podnikatele život

Dvojice se domluvila, že na silnici v Teplicích přepadnou nějakého řidiče. Měli vymyšlený plán. Prvního zářijového dne zaparkovali u krajnice a předstírali, že má jejich auto poruchu. Stihli si ještě nitrožilně vzít pervitin. U mužů zastavil podnikatel Karel Diviš (†46). Ten jim poradil, že kousek odtud je benzínka. Postl ho střelil do hlavy, Diviš na místě zemřel.

Tělo naložili do Divišova Audi na zadní sedačky a zakryli ho dekou. V autě se pak i s tělem proháněli Teplicemi. S mrtvolou v kufru minuli i hlídku policie. Podnikatele okradli. Lup ale nesplňoval jejich očekávání. „Podnikatel, a nemá ani korunu,“ poznamenal prý zklamaně Postl. Diviš měl totiž v peněžence jen kreditní karty. Tělo pachatelé ukryli u Žalan a auto potopili ve vápence. Ukradené věci se snažili prodat.

Druhý den, druhý mrtvý

O den později, 2. září, zavraždil Postl mladého čerpadláře v Ústí nad Labem. „Nechtěl mi dát tržbu, tak jsem ho střelil do hlavy,“ vysvětloval důvod, proč zastřelil Jiřího Š. (†20), který na benzínové pumpě brigádničil. Sebral tam peníze a elektroniku za 85 tisíc korun. Případ, který před 20 lety otřásl Českem: Zastřelený policista Michal Braniš zachránil nevinné

Zapálená herna nic nezamaskovala

Na následující den 3. září vytipoval David Č. hernu Las Vegas v Chomutově. Vrah Postl posilněný pervitinem tam zastřelil barmana vietnamské národnosti (†20). Komplic na vraha čekal připravený v autě. Postl se snažil zahladit stopy tím, že hernu podpálil.

Vraha si ale po činu všiml svědek Miroslav K. „Moje paní cítila kouř. Proto jsme sešli se podívat, co se dole stalo. Scházel jsem ze schodů a stál tam chlap. Žena se zeptala, co tam dělá a on odpověděl, že tady bydlí ve třetím patře. To není možné,“ popsal později muž.

Postl si všiml, že má Kouba v ruce telefon. Tím upoutal jeho pozornost. Muž řekl vrahovi, že ho nezajímá a že telefonovat nikam nebude. Na ulici, kam vycouval, si uvědomil, že má pistoli u hlavy. Na poslední chvíli uhnul a střela ho nezasáhla. Stačilo ale málo a mohl být další obětí. To ho ale neodradilo.

Když se svědek oklepal, vytočil linku 112 a za prchajícím Postlem se vydal. Pronásledoval ho až k poště, kde vrah zmizel ve městě. Informoval policii o vrahově pohybu. Střílel na ženu s dětmi! Hrůza v restauraci na Kubánském náměstí, útočníka chytli policisté

Poslední hlídka Romana J.

Policejní hlídka ve složení Romana Jedličky a nováčka Michala Králíka dostala oznámení o vloupání a požáru. Následně dostali informaci, že pachatel běží k poště a má na sobě červený svetr. Policisté si muže všimli, v tu chvíli ale nevěděli, že jde o vraha Postla.

Vyskočili z auta a začali Postla pronásledovat. Ten se před nimi ale ukryl v křoví. Řvali na něj, ať vyleze, mířili na něj zbraněmi. „Všiml jsem si, že Roman stojí nedaleko s pistolí, pachatel měl také pistoli. Oba jsme na pachatele mířili,“ vyprávěl Králík v seriálu České televize.

Po chvilce to vypadalo, že se vrah vzdává. Pomalu se skláněl, v tu chvíli natáhl závěr pistole, narovnal a vystřelil na Jedličku. Policisté střelbu mnohonásobně opakovali. Roman poté spadl na zem a začal křičet, ať jeho kolega volá sanitku.

„Pošlete naproti Prioru, na 28. října, sanitku. Slyší mě někdo?“ křičel Králík do vysílačky. „Pošlete sem sanitku, je tady postřelený policista a pachatel!“ dodal. Neznámý pachatel zavraždil starce v domově důchodců v Brně: Jiný chtěl vraždit na Hodonínsku

Postl zasáhl Jedličku do ruky a do srdce. Ani přes téměř hodinovou resuscitaci se Romana Jedličku (†28) nepodařilo zachránit a zemřel. Hrdinskou smrt si v Chomutově připomínají dodnes nejen policistovi kolegové. Ztráta byla o to trafgičtější, že jeho partnerka byla v té době již těhotná.

Vrah Postl zemřel po pěti dnech v nemocnici. Jeho krvavý odkaz a zmarněné životy, si blízcí jeho obětí nesou s sebou dodnes.