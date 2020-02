Bývalý vězeň zamířil v roce 2017 z kriminálu za svojí přítelkyní Magdou Gubovou. Od té doby žije s klinickou psycholožkou v paneláku na okraji Brna. „Máme se rádi a jsme spokojení. Rádi cestujeme,“ libuje si. Jeho přítelkyně trpí nevyléčitelnou chronickou leukemií. I tak ale stále provozuje soukromou ordinaci. „Kvůli té nemoci je ale pod dohledem lékařů,“ vysvětluje Kajínek. Se svojí láskou oslavili i páteční svátek zamilovaných. „Byli jsme v restauraci ve Velké Bíteši, kde je naprosto úžasné prostředí a máme to tam rádi,“ pochlubil se. „A taky máme pořád Vánoce. Stromek necháváme ozdobený až do konce února. Letos máme ten nejúžasnější.“ Kajínek je 1000 dní na svobodě a přiznal: První vyřizování účtů!

Že je Kajínek už 1000 dnů na svobodě, ani netušil. Dozvěděl se to až od Blesku. „Pořádně to utíká. Myslím, že jsem těch tisíc dnů nijak nepromrhal: Nežil jsem špatně, nikdo si na mě nemůže stěžovat. Ale asi jsou lidé, kteří to těžce nesou,“ říká Kajínek, který prý neřeší anonymní komentáře na internetu. Milost dostal se sedmiletou podmínkou. Letos 23. listopadu bude mít půlku za sebou. „Člověk nikdy neví. Třeba když řídím, tak mi pořád někdo skáče pod auto a chce se nechat přejet,“ říká a přiznává, že občas dostane pokutu za rychlou jízdu. „Třeba teď mi přišel dopis, že jsem jel v noci na osmdesátce u Benešova o dvanáct kilometrů rychleji,“ přiznal. Zeman jmenoval 35 soudců, na Hradě zmínil milost pro Kajínka i tuneláře

Téměř tři roky žije Kajínek v Brně, možná se ale přestěhuje do Prahy. „Máme zájem o jednu známou vilu v Praze. Pojedeme se tam na ni podívat. Z toho bude velké haló,“ myslí si.