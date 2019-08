Zodpovědný pilot? Ani omylem! Kamarád Jiřího Kajínka (58) Bohumil D. (†32) havaroval s helikoptérou v plzeňské průmyslové zóně. Nehoda stála život nejenom jeho, ale i tři další lidi, kteří s ním do stroje usedli. A nebyl to jeho první přešlap. Vždyť to byl tentýž muž, který jezdil limuzínou po Karlově mostě v Praze! Teď se navíc ukázalo, že do kokpitu vrtulníku usedl opilý!

Jak v minulosti Blesk.cz zjistil, zámožný Bohumil byl kamarádem Jiřího Kajínka, který byl odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu. Na jeho narozeniny ho v roce 2015 povozil v růžové limuzíně, se kterou vjel na Karlův most. „Poznal jsem ho jako strašně schopného člověka. Byl to velký optimista, moc příjemný člověk. Byl hodně velkorysý a hodně pracovitý a uměl si užívat života. Opravdu schopný člověk,“ prohlásil o svém příteli Kajínek po tragické nehodě. Jenomže se opět ukázalo, že i tady se Bohumil odvázal víc, než je zdrávo a rozhodl se vzlétnout do povětří pod vlivem alkoholu!

Promile v krvi potvrdil úřad

Opilý Bohumil, který přecenil své schopnosti a nezvládl extrémní manévr při letu nízko nad zemí, může za loňskou nehodu civilního vrtulníku v Plzni, uvádějí vyšetřovatelé. Při nehodě vrtulníku Robinson R44 Raven v průmyslové zóně Borská pole zemřel 5. září pilot a tři jeho obchodní partneři z Thajska. Závěry vyšetřování zveřejnil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN). Kajínek radí Řepkovi, jak přežít na Borech: Bacha na kreatury!

Podle zkoumání inspektorů byl pilot v době nehody ve stavu střední až těžké opilosti, v jeho krvi bylo zjištěno 1,97 promile alkoholu, což jednoznačně významně ovlivnilo bezpečnost letu. Kritický let pomohly vyšetřovatelům ozřejmit záběry z průmyslových kamer a výpovědi očitých svědků. V den nehody provedl pilot s cestujícími tři krátké lety v blízkém okolí sídla své firmy. Po druhém letu přistál na střeše budovy firmy asi deset metrů nad zemí a po nastoupení obchodních partnerů opět vzlétl.

Po nehodě zbyla děsivá spoušť

Po 2,5kilometrovém letu nízko nad zemí provedl se strojem ostrou zatáčku doprava s extrémním náklonem a sklonem. „Při vybírání tohoto manévru s vrtulníkem narazil do střechy výrobní haly. Vrtulník byl nárazem do střechy a následným průnikem střešní konstrukcí zcela zničen. Pilot a cestující následkům zranění na místě podlehli,“ uvádí zpráva ÚZPLN. Trosky vrtulníku zůstaly zavěšeny v konstrukci haly. Kajínek o spoluvězni, který šije plyšáky: Vyvraždí mé blízké!

Těla byla nalezena v blízkosti haly, na její podlaze a v troskách stroje. Odborníci dospěli k názoru, že motor 18 let starého vrtulníku pracoval bez závad až do okamžiku nárazu do střechy haly a neměl vliv na vznik letecké nehody. Nezjistili ani žádnou technickou závadu, která by mohla způsobit ztrátu výkonu nebo řiditelnosti. Vliv nemělo ani počasí.

K použití vrtulníku neměl souhlas