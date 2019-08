Pátek 23. srpna byl pro policisty v Karlovarském kraji opravdu náročný. Museli pátrat v rozmezí tří hodin po dvou seniorkách. První ztracená žena (79) si vyšla na houby, jenže v zápalu sbírání ztratila ponětí, kde se nachází, a její dcera nahlásila na tísňovou linku, že se jí ztratila matka a neví, kde je.

Žena se ztratila v lese u Sokolova směrem na Prameny. Bloudící ženu našel kolemjdoucí, který ji následně odvedl na hlavní silnici – tam si ztracenou a vyčerpanou seniorku přebrala policejní hlídka. Dusila ji cigaretovým kouřem, přesolovala jídlo, trápila žízní! Snacha stařenku (77) dohnala na psychiatrii

Přesně o tři hodiny později se ztratila o šest let mladší žena, která se svým psem vyšla do lesa na houby. Když se však v odpoledních hodinách nevrátila domů, začala po ní pátrat rodina. Ženu však nenašli, a proto se na místo sjeli policisté, hasiči a Horská služba ČR z Božího Daru.

Na místo byl povolán i vrtulník s termovizí, ten ale nakonec nebyl potřeba. Než vrtulník stihl doletět na pomoc, byla seniorka vypátraná nedaleko Božího Daru.

Rady policistů pro houbaře

Oba případy měly šťastný konec a ženy se podařilo najít, i když unavené, ale v pořádku. Těmto nepříjemným a stresujícím situacím se ale dá předejít! Policisté proto vydali užitečné rady pro houbaře, které jim mohou při jejich koníčku pomoci. Další rána pro rodiče oběšeného Vladimíra (†20): Našel se dopis na rozloučenou, ale není kompletní

Základem je si vzít do lesa plně nabitý telefon. Ten je velmi důležitý! Díky telefonu si můžete přivolat pomoc a případně se zorientovat, kde se nacházíte. Zároveň je dobré si při cestě všímat větších objektů, což může následně orientaci také usnadnit. Každý by měl také zvážit, jestli má na túru a houbaření síly a dostatek energie, především jestli to umožňuje jeho zdravotní stav. A pokud trpí nějakou nemocí, tak si přibalit i potřebné léky.



Rozhodně je také důležité informovat blízké o tom, kam se připravujete vydat a kdy se budete chtít z lesa vrátit. Každý by měl chodit tam, kde to zná, a bez zásob v podobě pití a svačiny to není už vůbec dobrý nápad. Obzvláště pokud budou panovat tropické teploty.

Určitě je dobré se řádně obléct a obout. Nezapomeňte také na oblečení do sucha, mokra či zimy. Mezi turisty na přeplněnou pláž mířil člun s migranty. Ve Španělsku zasáhla pobřežní stráž

Varují i záchranáři: Takhle poznáte otravu z hub

Bloudění v lese však není jedinou houbařskou nástrahou. V neděli 25. srpna musely vyjet dvě posádky záchranářů k manželskému páru na Praze-východ, který si kolem 14. hodiny pochutnal na houbovém pokrmu. Po zhruba dvou hodinách ale začali úporně zvracet, měli průjem a jejich stav se každou chvilku zhoršoval.

Záchranáři tedy oba pacienty vyšetřili, zajistili žilní vstupy a po podání potřebných léků je transportovali do pražských nemocnic na oddělení Jednotky intenzivní péče a metabolickou jednotku.

„Otrava houbami může mít celou řadu příznaků. Ty především závisí na množství a druhu hub, které jsme požili, a na celkovém zdravotním stavu otráveného. Po pozření se může otrava projevovat zvracením, křečemi, dušností a třesem. Začne klesat krevní tlak a hrozí selhání základních životních funkcí,“ přiblížila mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Vražda chlapečka (†9) na Břevnově: „Volejte policii!“ křičela babička, matku zadrželi. Co se v osudný večer stalo?

A co v takovém případě dělat? „V případě podezření, že jste snědli nesprávné houby, je nutné vyvolat zvracení, pokusit se zintenzivnit vyprazdňování střev podáním projímadel a užít větší dávku živočišného uhlí. Uhlí na sebe dokáže navázat škodlivé látky, a je tedy naděje, že zmírní jejich vstřebávání do těla. Hodně pijte kvůli proplachování ledvin a vyplavování toxických látek z organismu. Zároveň tím předejdete dehydrataci při častém zvracení a průjmu, které mohou otravu provázet. Rozhodně se vyhněte konzumaci mléka a alkoholu, které mají dle mýtu při otravě pomoci, protože byste jimi zbytečně zatížili už tak „zkoušený“ zažívací trakt. Pijte vodu nebo čaj,“ doplnila s tím, že postižený by měl také samozřejmě zavolat na linku 155 nebo se co nejrychleji dopravit do nemocnice. Lékařům a ve výsledku i samotnému pacientovi může značně usnadnit, když s sebou vezme vzorek požitých hub, případně zvratek či stolice, aby se mohl zjistit zdroj otravy a toxinu.

Sbírejte jen to, co poznáte



Základem je sbírat jen to, co bezpečně poznám, a zároveň houby správně skladovat. Zapařené houby, např. z igelitového pytlíku či vyhřátého auta, můžou také pěkně potrápit. U postiženého se může objevit nechutenství, zvracení, bolesti břicha a průjem.

Effenbergerová zároveň varovala, že otrava se někdy může projevit i několik hodin po konzumaci jedovaté houby. „Jed při nich napadá játra a ledviny. Dochází také k metabolickému rozvratu činnosti organismu. Ve chvíli, kdy se objeví úporné průjmy, bolesti hlavy, sucho v ústech, zástava močení, zežloutnutí kůže, bývá stav postiženého člověka vážný,“ vysvětlila. Nejhorší je muchomůrka zelená, kterou si nezkušení houbaři mohou splést s žampionem, bedlou nebo třeba holubinkou. Otrava se projevuje až přibližně po 10 hodinách a při nesprávné léčbě může člověka i zabít.