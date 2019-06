Záchranářský vrtulník smetl cyklisty při závodě v Olomouci: Chyba pořadatelů, vykřikují lidé. Jiní nadávají na pilota

Cyklisty sfouknuté vrtulníkem na závodech Českého poháru mládeže a žen sdílí i lidé ze zahraničí. A nikdo se nestačí divit, jak je možné, že peleton vjíždí na silnici kolem vzlétajícího záchranářského vrtulníku.

Ten byl na místo přivolán kvůli zraněnému závodníkovi – teprve 17letý mladík se během závodu totiž střetl s autem. „Provoz nezúčastněných vozidel na dotčených komunikacích byl po dobu závodu omezen pouze do jednoho jízdního směru, shodného se směrem jízdy závodníků. Mladík však mezi místní částí Tršic – Hostkovicemi a Čechovicemi, které patří k Velkému Týnci, jedno z aut dojel a při jeho předjíždění v prudké levotočivé zatáčce, zřejmě z důvodu vysoké rychlosti, se s automobilem jedoucím při pravé krajnici střetl. Cyklista přepadl přes přední kapotu vozidla a upadl na komunikaci,“ popsala událost Deníku policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

„Po pádu závodníka v rizikovém místě trati byl u něj téměř okamžitě pořadatel, vzhledem ke zranění hned volal záchrannou službu a ta situaci vyhodnotila tak, že poslala vrtulník, ten při vysoké profesionalitě pilota byl schopen přistát co nejblíže zraněnému. Jak dále pilot s lékařem postupovali, v žádném případě pořadatel neovlivnil, a jelikož nic nezasahovalo do trati závodu, nebylo třeba jej organizačně měnit,“ popsal na facebookové stránce oddílu Mapei Merida Kaňkovský jeden ze zúčastněných.

S ním ale nesouhlasí nejen obyčejní lidé, ale i záchranáři či hasiči. „Bezpečnost vždy na prvním místě, a to nejen pro záchranáře, ale i pro všechny nezúčastněné osoby kolem probíhajících záchranných akcí. Proto je často např. uzavřena komunikace, pokud zasahují záchranáři, hasiči a policisté. Zde nezvládnutá situace kolem ‚vrtule‘, za kterou však nemůže pilot!!!“ upozorňují záchranáři z Mělníka. Další vidí chybu i u policie, která byla na místě a měla podle nich závod zastavit.

Video, na kterém je zachycen vzlet záchranářského vrtulníku a následné „odfouknutí“ závodníků, značně pobouřilo veřejnost. Nadávky na cyklisty neberou konce. „Jak je psáno v příspěvku – ‚...závodníci zápasili se silným větrem...‘ – a ten vrtulník snad ne? Kdyby ho to ‚sfouklo‘ na silnici, to by se pár chytráků divilo, jaký by to byl mlýnek na maso!“ rozčiluje se například jeden z diskutujících. Najdou se ovšem i tací, kteří viní z incidentu pilota vrtulníku...