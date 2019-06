Praštil do zrcátka a ulomil stěrač. Kvůli tomu navíc prasklo čelní sklo. Ke konfliktu mezi řidičkou (41) a cyklistou došlo na konci dubna u jedné ostravské křižovatky. To vše kvůli zatroubení! Muž poté na kole ujel. Pátrá po něm policie.

Neznámý cyklista má vážný problém se sebeovládáním. Jel nebezpečně, pár řidičů si na něj proto dovolilo zatroubit. To muže ale rozpálilo doběla. Sesedl z kola a šel si to vyříkat s prvním šoférem, jehož auto bylo na ráně. Odnesla to šokovaná řidička (41).

Mě nepředjedete!

„Muž poté, co měl být ze strany řidičů jedoucích za ním akusticky upozorněn, aby nebránil svou jízdou v bezpečném předjetí, před světelnou křižovatkou své jízdní kolo odstavil uprostřed komunikace,“ uvedl policista Richard Palát.

délka: 00:43 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Popudlivý cyklista poničil auto. Vytočilo ho, že na něj řidička zatroubila! PČR

Neurotik přišel k autu a začal se do něj za řidičkou dobývat. Když se mu to nepovedlo, vzteky praštil do zrcátka. To ale ještě nebylo vše. „Následně ulomil stěrač, přičemž došlo k prasknutí čelního skla vozidla,“ dodal policista.

Hrozí mu rok vězení

Policie nyní zveřejnila kamerový záznam, na kterém je celý nepochopitelný incident vidět. „Svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou na částku dosahující téměř devíti tisíc korun,“ sdělil Richard Palát. Neznámého cyklistu zatím policie nevypátrala.

Pokud se tak stane, může ho jeho zkrat přijít dost draho. „V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok,“ sdělil Richard Palát.

Policie žádá veřejnost, která má informace k jeho totožnosti, o spolupráci. Mohou se ozvat na linku 158 nebo telefon 974 728 401.