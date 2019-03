Cyklisté vytáhli kola, na pivo na posilněnou musí i letos zapomenout. Hrozí až 50 tisíc pokuta

Jaro se pomalu probouzí a láká ven cyklisty, mnozí z nich si během cest rádi dopřejí za odměnu pivo. Na to ale pozor, novela zákona, která by povolovala jezdcům 0,5 promile v krvi, zatím leží pouze ve Sněmovně. Za lehkou hladinku tak hrozí až 50 tisíc pokuty. Alkohol není ale to jediné, na co by si cyklisté měli dát pozor, jaro totiž láká i zloděje, kteří spatřují v kolech rychlý zisk. „V roce 2018 bylo odcizeno přes 4700 jízdních kol,“ varuje praporčice Hana Rubášová. Zanedbat by se neměla ani povinná a doporučená výbava, taková helma může zachránit i život.