Kajínek přišel do Blesku a vysypal milion na stůl! Poslouchejte, co za něj chci!

Je rok a půl na svobodě a už prý jen kousek od toho, aby požádal soud o znovuotevření ostře sledovaného případu z devadesátých let. Tehdy dostal doživotí za to, že 30. května 1993 v plzeňských borských zatáčkách zastřelil podnikatele Štefana Jandu (†27), jeho bodyguarda Juliana Pokoše (†30) a při tom ještě těžce zranil druhého tělesného strážce, Vojtěcha Pokoše (50).

Právě svědectví přeživšího bratra ho poslalo za mříže. Kajínek celou dobu tvrdí, že nevraždil. Během pobytu za mřížemi už třikrát žádal o obnovení procesu (v letech 2005, 2011 a 2014), třikrát mu to však soud zamítl. „Lze to jen s novým důkazem, nebo skutečností, která nebyla při projednávání případu známa,“ vysvětluje renomovaný právník Jan Černý, který nyní Kajínka zastupuje.

Nový důkaz k očištění svého jména se Kajínek pokusí získat finanční motivací. „Chci to zkusit. Taková forma není ve světě neobvyklá,“ řekl Blesku omilostněný odsouzenec, který však upozorňuje, že nejde o koupení důkazu.

„Doufám, že se mezi čtenáři Blesku najde někdo, kdo ví o důkazu, který prozatím nebyl nikde zveřejněn a použit. Věřím, že existuje někdo, kdo má zásadní důkaz a peníze by mu mohly kompenzovat to, že půjde s kůží na trh,“ řekl Kajínek.

I Černý věří, že se někdo najde. „Někdo může mít cenné informace, jen si třeba v minulosti neuvědomoval jejich důležitost,“ řekl právník.

„Ten, kdo ví o důkazu, respektive mi ho poskytne a tento povede ke zproštění obžaloby v mém známém trestním případu, respektive k vyslovení neviny Jiřího Kajínka, tedy mě, soudem, může ode mě získat jeden milion korun českých,“ popisuje Kajínek způsob získání odměny.

Kajínek si pro tuto situaci zřídil speciální e-mailovou schránku. Přístup k ní má on i jeho advokát. Lidé mu mohou psát na mail: odmenamilion@gmail.com nebo také klasické dopisy na adresu: Jiří Kajínek, PO BOX 25, 635 00 Brno.

Podle něj bude odměněn ten, jehož důkaz soudce označí za zásadní. „Pokud nastane to, že by soudce označil více nových důkazů za zásadní, milion se bude dělit,“ řekl muž, který se proslavil legendárním útěkem z věznice na Mírově.

Kajínek na svobodě rozhodně nestrádá. Už si pořídil druhý luxusní mercedes a plánuje stavbu vily u Brněnské přehrady. Kde na to bere? „Důležité je, že nedělám nic nezákonného,“ řekl Blesku. Část peněz vydělal na knize, část za film Kajínek i šestidílný dokument Já, Kajínek. Než ho zavřeli, vykrádal byty, kde šel po zlatě a špercích.

Jak si nakradl, vyprávěl také v TV dokumentu. „Vždycky jsem si půlku ukládal, druhou utrácel. A pak už jsem vydělával tolik, že jsem tu půlku nemohl ani utratit,“ chlubil se. Lidé začali spekulovat, jestli zlatý poklad náhodou nezakopal kdesi v lese. „Já už jsem zapomněl kam,“ uculuje se. Tyto jeho činy jsou už každopádně promlčeny…

Pořádný balík peněz letos v únoru nabízela i slovenská vláda. Chtěla tak sehnat svědky nebo důkazy, které by pomohly vypátrat vrahy slovenského novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27). Za informace nabízela milion eur (26 milionů Kč). Novinářům to oznámil premiér Robert Fico, který peníze v hotovosti dokonce přinesl na tiskovou konferenci. Slovenská vláda to ale nakonec neschválila.

Kajínkův advokát Jan Černý: Očekávám hodně informací

Jiřího Kajínka začal po propuštění z kriminálu zastupovat známý pražský advokát Jan Černý. Právě on bude společně s Kajínkem žádat o čtvrtou obnovu procesu.

Co čekáte od akce, kdy Kajínek nabízí za případné svědectví nebo důkaz milion korun?

„Rozhodně doplnění naší důkazní situace, protože důkazů není nikdy dost.“

V minulosti jste už mluvil o tom, že nějaký důkaz už máte...

„Ano. Tento důkaz je rozpracovaný. Přirozeně bych v této chvíli o něm nerad mluvil. Chráním tím strategii i důkaz samotný.“

Bojíte se, že váš stávající důkaz by nemusel k obnově řízení stačit?

„Jak jsem již řekl, důkazů není nikdy dost, kromě toho máme tento důkaz rozpracovaný. V této fázi nemůžeme mluvit o jeho síle.“

Za jak dlouho lze očekávat podání návrhu?

„Konkrétní termín nemohu říct, protože se to bude odvíjet od reakce na nabídku pana Kajínka.“

Jak budete reakce lidí vyhodnocovat?

„Tuším, že nás čeká hodně práce. Počítám s tím, že v nabídkách bude hodně informací, které nelze použít, ale se vším se pečlivě seznámíme.“

