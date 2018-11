Svatba nebude! Přítelkyně dala Kajínkovi košem

Téměř čtvrt století čekala lékařka Magda Gubová (66), až její přítel Jiří Kajínek (57) vyjde z kriminálu. Loni v květnu ho pustili díky prezidentské milosti a už je rok a půl na svobodě. Jenže to, po čem by možná toužil, mu nedopřeje. Nechce s ním jít k oltáři.

Že paní doktorka, jak Kajínek o své přítelkyni s oblibou mluví, nestojí o vdavky, prozradil bývalý vězeň v 6. díle dokumentu Já, Kajínek, který dnes premiérově vysílá Prima (20:15). „Na to se mě ptají snad všude, jestli jsem poklekl, nebo nepoklekl. Tak se jen usmívám,“ vypráví Kajínek.

Skutečnost je taková, že mu psycholožka nejspíš dala košem. „Na svatbu musí být vždycky dva a paní doktorka to vidí tak, že k tomu, aby lidé spolu mohli spokojeně žít, není třeba, aby byli oddáni,“ řekl Kajínek, který však už neupřesnil, jestli se vůbec pokoušel svoji milou skutečně požádat o ruku.

„Já sám si o svatbě taky myslím, že není třeba,“ dodal. Možná ale jen proto, aby se svojí partnerkou držel »basu«. Blesku pak ještě potvrdil, že ani po půl roce (dokument se točil letos na jaře) se nic nemění. O svatbě prý nemluvili. „Třeba změnila názor od té doby. Já nevím,“ culil se.

Místo svatby stavba?

O ženě, která za ním jezdila do kriminálu 23 let každý měsíc na návštěvy (byla tam 251krát), mluví vždy nejlépe, jak může. „Naše soužití je ještě idyličtější, než bylo. Naprosto si rozumíme. Ale to právě taky hodně lidí trápí, že my jsme prostě úplně v pohodě,“ řekl Kajínek.

Společně stále bydlí v panelákovém bytě v Brně. To se ale možná brzo změní. „Máme velký plán. S paní doktorkou chystáme velkou stavbu,“ řekl Kajínek. Blesku pak nastínil představy. „Chtěli bychom pořádně vidět na Brněnskou přehradu,“ řekl s tím, že jde ale stále ještě jen o plány.

