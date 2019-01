Milionová výzva Jiřího Kajínka (58) zafungovala: Omilostněný vězeň dostal stovky dopisů

Jiří Kajínek v prosinci slíbil milion korun tomu, kdo poskytne důkaz vedoucí k obnovení procesu a k očištění jeho jména. Výzva vyvolala obrovský ohlas. Omilostněný trestanec dostal stovky reakcí. Některé z nich prý obsahovaly podstatné informace. „Když to poskládáme dohromady, třeba to bude ještě zajímavé,“ doufá Kajínek.

Na začátku loňského prosince přišel Jiří Kajínek do redakce Blesku a vysypal na stůl milion korun, který slíbil jako odměnu tomu, kdo přinese nové důkazy, které by prokázaly jeho nevinu. Bývalému trestanci se ozvaly stovky lidí. „Dostal jsem možná ke dvěma stovkám mailů a ještě další chodí. Také mi přišly nějaké dopisy do P.O. boxu,“ říká Kajínek.

Někteří lidé prý napsali, aniž by nějaké informace měli. „Lidé často chtějí různě pomoci, nebo chtějí peníze. Píšou mi často o svých starostech a problémech a někteří se chtějí setkat a popovídat si o tom,“ vysvětluje omilostněný vězeň.

Kromě toho se ale ozvali i lidé, kteří podle Kajínka poskytli hodnotné informace. Ty by teoreticky mohly vést k obnově procesu a k očištění jeho jména. „Můžu říct, že přišla i zásadní informace, která když se dotáhne do konce, mohlo by se to povést. Jde o to, jestli ti lidé přijdou k soudu, nebo jestli dokážou udělat výpověď před policií. Uvidíme,“ doufá Jiří Kajínek.

„Několik informací bylo tak zajímavých, že jsem se s těmi lidmi setkal a ještě setkám. Vše se musí vyhodnotit. Uvidíme, co z toho vznikne,“ dodává.

Milion korun je velká suma, Kajínek ale dostal i tipy od lidí, kteří prý žádné peníze za pomoc nechtějí. „Poslali je proto, aby byla konečně spravedlnost,“ vysvětluje Kajínek s tím, že pro některé jeho příznivce nejsou nabízené peníze tou hlavní motivací.

Jiří Kajínek má z reakcí lidí na výzvu radost. Obdrženými informacemi se probírá spolu s elitním pražským právníkem Janem Černým, který ho zastupuje. „Něco přišlo dokonce i jemu. Jsme spolu v kontaktu a budeme se domlouvat, jak dál postupovat,“ uzavírá Kajínek.

Potenciálně důležité informace můžou lidé Kajínkovi posílat na speciální e-mailovou schránku. Přístup do ní má on a jeho advokát. Lidé mu mohou psát na mail: odmenamilion@gmail.com nebo také zasílat klasické dopisy na adresu: Jiří Kajínek, PO BOX 25, 635 00 Brno.