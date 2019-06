Jiří Kajínek má u policie pořádný škraloup: Poputuje zpátky do vězení?

O co jde? Kajínek, který si odseděl 23 let v kriminále za dvojnásobnou vraždu, kterou podle svých slov nespáchal, zbytečně moc šlapal na plyn svého luxusního mercedesu za 3,5 milionu. Policejní hlídka ho drapla na čtyřproudovce u Nového Jičína. „Jel jsem na devadesátce sto deset,“ přiznal Blesku Kajínek, který si větší rychlost prý neuvědomoval.

Kajínek je právě 2 roky na svobodě: Jezdí mercedesem v obleku a po síti shání nevinu!

„Na displeji se mi ukazuje, kolik mám jet, a ukazovalo mi to 110. Tak jsem tak jel,“ vysvětlil Kajínek s tím, že přestupek může udělat každý. „Jen když to udělám já, tak je z toho událost. Já jsem navíc skoro pořád za volantem. Loni jsem najel 62 tisíc kilometrů,“ řekl s tím, že nic takového ho nemůže vrátit do kriminálu. „Musel bych být stíhaný a trestaný,“ řekl.

Policisté prý byli překvapení, když ho stopli. „Říkali mi: 'Jé, pane Kajínku, všude v televizi se říká, že budeme měřit a vy se necháte chytit',“ popsal Kajínek, který upozorňuje, že má dost bezpečné auto. „Nikoho neohrožuju. Když třeba někoho dojedu, auto mi samo přibrzdí, nebo dokonce zastaví,“ říká.

Kajínek 10 cm od návratu do basy! Zachránily ho miliony?