Kajínek je právě 2 roky na svobodě: Jezdí mercedesem v obleku a po síti shání nevinu!

Jiří Kajínek prý žije z úspor, honorářů za film a knihu o své minulosti. A možná také z nakradených zlatých šperků, které někde schoval, jenže údajně »zapomněl kde«. Bydlí v Brně a velmi často cestuje. Blesk ho zastihl na pražském Václavském náměstí, kam přijel luxusním mercedesem za 3,5 milionu korun. „Mám tu nějakou schůzku s mužem, který by mi mohl pomoci k obnově procesu,“ řekl tajemně Kajínek.

Slovo vojáka

Nepovažuje se za celebritu, přesto ho na Václaváku zastavily během pár minut dvě desítky lidí. „Pane Kajínku, můžeme si s vámi udělat fotku?“ zněl nejčastější dotaz. Zastavil ho i muž, který se představil jako voják, který byl na misi v Afghánistánu a má prý kamarády u policie. „My víme, že jste nevinný,“ povídal Kajínkovi.

Kvádro a kýta

Kajínek se v Praze zdržel téměř 4,5 hodiny a stihl procházku ke Karlovu mostu. „Mám to tu moc rád. Byl jsem tu hned první den po propuštění. S paní doktorkou jsme se svezli i lodí po Vltavě,“ vzpomínal. Vpodvečer pak zase uháněl na Brno, aby vyzvedl přítelkyni – psycholožku Magdu a pozval ji na slavnostní večeři. „Dal jsem si kančí kýtu, paní doktorka kachní prso na portském víně. Bylo to úžasné,“ liboval si muž, který si na takové příležitosti nechal ušít i oblek na míru, přestože byl 23 let zvyklý na »vězeňský mundúr«.

Důkaz on-line?

Po dvou letech od propuštění prý pořád usiluje o obnovení procesu. „Stále na tom pracuji,“ potvrdil. Kdo ví, jestli mu v tom pomůže třeba i profil na sociální síti, který si založil, aby byl v kontaktu s lidmi.

Co Kajínka »proslavilo«

Někdejšího vykradače bytů soud v roce 1998 odsoudil za vraždy podnikatele Štefana Jandy, jeho bodyguarda Juliana Pokoše a těžké ublížení na zdraví druhého osobního strážce Vojtěcha Pokoše. Právě ten tvrdil, že střílel Kajínek. Doživotně odsouzený muž celou dobu tvrdí, že je nevinný. Proslavil ho útěk z ostře střežené věznice na Mírově, film Kajínek, ale i dokument Já, Kajínek, který natočil po propuštění 23. května 2017, kdy dostal milost, ovšem se sedmiletou podmínkou.

O lidech na ulici

„Stále mě zastavují. Chtějí mě pozdravit, vyfotit se se mnou. Nijak mě to neobtěžuje. Obvykle mě oslovují, když se někde zastavím. Na chodníku jim chvíli trvá, než si uvědomí, že jsem kolem nich prošel.“

O obnově procesu

„Stále platí, že musíme přijít s novou skutečností. Není to ale jednoduché. Hodně lidí mi říká, že vědí o tom, že jsem nevinný. Když by měl ale někdo přijít k soudu, dostane strach.“

O technologiích

„Když jsem vyšel z vězení, někdo mi nabídl tlačítkový telefon. Že prý abych to uměl ovládat. Jenže když mě tehdy zavřeli, tak nebyly ani ty tlačítkové telefony. Takže jsem s díky odmítl a řekl, že si koupím dotykový. Teď z něj ovládám facebook i instagram.“

O bydlení

„Paní doktorka objevila dům v centru Brna, ale není to jednoduché. Na byt, kde bydlíme, je Magda fixovaná a je to tam úžasné. Je to tam všechno kousek – do obchodu, na přehradu, je tam všude zeleň. Máme tam i soukromí a také výborné sousedy.“

O Vojtěchu Pokošovi

(Korunní svědek dvojnásobné vraždy, za kterou Kajínek seděl) „V mém případu je to podstatný člověk. Ale zatím jsme se nepotkali. Je to o tom, jestli se s ním setkat, nebo nesetkat. Na jednu stranu si myslím, že to je řešení. Někdo by ale mohl říct, že ho chci ovlivnit.“

