Děsivé svědectví záchranáře o utýraném Marečkovi (†3): Překvapilo mě, že byl nahý, zaznělo u soudu

Kauza utýrání malého Marečka z Loun má za sebou další dějství soudního dramatu. Tentokrát se jednání ve svědectvích vrátilo do únorové soboty, kdy byli k mrtvého chlapci přivoláni záchranáři. Ti pro něj už nemohli nic udělat. Právě jejich příjezd ale odstartoval vyšetřování celého případu, protože zdravotníkům bylo na první pohled jasné, že ke smrti hocha nejspíš nedošlo jen nešťastnou náhodou.

„Věc byla zjištěna na základě oznámení zdravotnické služby, která přijela k poškozenému nezletilému, který již byl mrtvý. Poté se rozběhlo policejní vyšetřování,“ řekl TV Prima státní zástupce Vladimír Jan.

„Chlapeček ležel na stole v pravém rohu pokoje a jevil jasné známky smrti. Jak ve vlasech, tak na tváři měl odbarvující se modřiny od fialové až do modra,“ četla soudkyně svědectví záchranářů. „Překvapilo mě, že byl nahý, protože byt byl studený, připadalo mi, že tam byla zima,“ poznamel také jeden ze zasahujících záchranářů.

Případ je o to horší, že o něm podle všeho vědělo mnoho lidí, kteří ale nijak nezasáhli a případ neoznámili. „Je pravda, že jsem si v tom prosinci všimla, že Marek měl jakoby nateklý zadek, ale měl na sobě oblečení. Chodil nějak divně. Nešel normálně jako vždycky, vypadalo to, jako by ho to bolelo,“ zaznělo ve svědectví, které pocházelo od nejmenované sousedky obviněného páru. Je jen jedno z mnoha podobných vyjádření pocházejících z okolí chlapce. Pravdu o jeho týrání nejspíš tušilo mnoho lidí, žádný z nich ale nepromluvil, dokud nebylo pozdě.

Marečkově otčímovi hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle obžaloby chlapce mlátil vařečkou, pálil žehličkou, cigaretami a nutil ho v rukou držet těžké knihy. To všechno údajně proto, aby ho lépe vychoval. „Byl jsem strašně agresivní,“ připustil před soudem.

Vedle Josefa K., který se doznal také k tomu, že chlapce kousl do pravé ručičky, čelí stíhání také Marečkova biologická matka Simona T. Ta je viněna z ohrožování výchovy dítěte a z neposkytnutí pomoci. Hrozí jí až 5 let vězení. Další jednání je naplánováno na úterý.