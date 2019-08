Dívka šokovala sociální sítě: Psa strčila do sušičky a zapnula ji!

Šílený záznam zachycuje doposud neznámou ženu z texaského města Dallas ve Spojených státech. Celý klip byl během uplynulého víkendu publikován jako „živé vysílání“ na sociální síti instagram a v jednu chvíli ho sledovaly desítky uživatelů.

„Okej, tak já to udělám. Chystám se dát tu jeho pr**l zpět do sušičky,“ řekla do videa žena a dodala, že se to jejímu mazlíčkovi prý líbí, o čemž silně pochybujeme. Pak došlo k tomu nejhoršímu. Popadla bezbranného pejska za kožich, otevřela sušičku a se smíchem ji za ním zavřela.

Someone please call the police on this girl, Some people don’t deserve dogs or pets at all. It’s complete abuse how they treat them pic.twitter.com/GSFD080ErY

— Malissa (@ sasaaok )