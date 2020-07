Jízdu na motorce zbožňoval, hlavně na té motokrosové. U obce Libež měl s přáteli dokonce i svou menší trať. V pondělí vpodvečer na ní Tomáš bohužel spadl z motorky a utrpěl vážná zranění. Na místo vyjela záchranná služba a vzlétl i vrtulník, bohužel se ale vracel prázdný. Tomášovi už nebylo pomoci. Co se dělo před a po nehodě, při které opilá Jitka R. (39) zdemolovala policejní vůz? Řidička se smála!

Všechny Tomášovy známé zpráva zarmoutila. „Největší sympaťák, kterého jsem kdy poznala. Úžasně pozitivní člověk, vždycky se jen smál a předával na všechny pozitivní energii. Patří mezi ty nejlepší lidi, které jsem za svůj život poznala,“ napsala Lucie.

„Pro své blízké a kamarády by se rozkrájel. Nikdy nebyl nic problém. Vždycky se nabídl s pomocí, aniž by to od něj někdo očekával. Jeho úsměv mám a budu mít neustále před očima. Neznám člověka, který by ho neměl rád. Nezkazil nikdy žádnou legraci. Byl to prostě náš Bulík,“ popsala na facebooku. Na Rakovnicku se popálilo roční batole! Z nemocnice ho transportoval do Prahy vrtulník

Koníček se mu stal osudným

Tomáš jízdu na motorce podle přátel zbožňoval. „Tvůj koníček se ti stal osudným, ale do poslední chvíle jsi dělal to, co nejvíc miluješ. Už ti nikdy nebudu moct namalovat srdíčko pro štěstí. Ty sis nás vážil a my si vážíme toho, že jsi tu pro nás byl a za to, jaký jsi by,“ dodala.

Není ale jediná, komu Tomáš chybí. „Sliboval jsi mi před týdnem, jak se brzy ukážeš v baru, a teď se nestačím divit. Pro mě jsi už v tu chvíli, co jsme si psali, byl slavnej FMX rider, ještě jsem Ti psal hlavně opatrně,“ vzkázal kamarád David do nebe. „Odešel jsi jako pán a pánem navždy zůstaneš v našich srdcích,“ doplnil.

Policie nařídila soudní pitvu

Tragickou nehodou se zabývá i policie. „Dne 6. července letošního roku, krátce před 17:30 hodin, došlo v obci Libež při freestylovém skoku k pádu muže z motorky. Následkem pádu muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Ve věci byla nařízena soudní pitva. Událostí se zabývají benešovští kriminalisté, kteří k objasnění události vyžádali znalecký posudek z oboru strojírenství, odvětví posuzování technického stavu motorových vozidel,“ řekla Blesku policejní mluvčí Veronika Čermáková.