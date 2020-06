Dominik pracuje jako dělník a přiznává, že v současné době hodně pije a je agresivní, prý se sám sebe neustále ptá, co mohl udělat jinak. Serveru eXtra řekl, že se o Tadeáška chtěl starat společně se svou matkou, protože věděl, že Veronika o chlapce nestojí. „Ona ho nechtěla, ale nechtěla mi ho ani dát,“ sdělil muž serveru.

Prý mu chtěla dělat schválnosti a nezapsala ho ani do rodného listu. Proto ho také policisté nekontaktovali s tím, že se chlapec pohřešuje. Tuto strašnou novinu se Dominik dozvěděl z médií. Před zmizením chlapce však prý řešil s právničkou možnost dostat chlapce do péče, anebo ho alespoň častěji vídat.

Otec nechal dcerku (†4) s Downovým syndromem napospas smrti. Její tělíčko ohlodali potkani

„Nechám si vytetovat obrázek Tadeáše na prsa. Jak se směje,“ popsal smutný plán pro eXtra údajný otec, který také tvrdí, že jeho expartnerka v těhotenství hodně pila. Prý se kvůli tomu dokonce popral v hospodě, protože se na známé zlobil, že kupují alkohol těhotné ženě. Přátelé za ním prý také chodili s informacemi, že Veronika bere v těhotenství drogy. On sám to však neviděl, a ani tomu nechtěl věřit.

Na dítě se prý velmi těšil. „Já to dítě chtěl, za dva roky mi bude třicet. Hladil jsem jí bříško, když byla těhotná. Mám plno fotek,“ vzpomínal na šťastné období Veroničina těhotenství. Ta si však podle jeho slov ničeho nevážila a brzy se vrátila k předchozímu příteli a Dominikovi jenom napsala, že dítě není jeho. „Napsala to jen z hecu,“ řekl a nadále je přesvědčen, že otcem Tadeáška je on.

Video Policisté našli tělo Tadeáška (†4 měs.) - Aktu.cz

Na pohřeb prý nesmí

Údajný biologický otec Tadeáška prý usiluje o zapsání na rodný list. Chlapečkovi chtějí uspořádat pohřeb, kde bude pouze Dominik, jeho matka a Veroničin otec. „Její táta je hodný člověk. Ten sám nechápe, co vlastně z dcery vychoval. Její máma ji nechala, když jí byly 4 roky. To Veroniku poznamenalo,“ vysvětlil Dominik. Veronika na pohřeb prý nesmí, chlapce prý nemilovala a nestarala se o něj. „Já měl našetřeno na byt, teď to dám do pohřbu. Já od ní nechci ani korunu a na pohřeb nesmí,“ svěřil se smutný otec.

Ten navíc nevěří, že by Tadeášek zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojence. Myslí si, že šlo o zanedbání péče. Současný přítel matky miminka prý několik dní nosil mrtvolku dítěte v batohu, zatímco ona jezdila s prázdným kočárkem po městě.

Křik a pak bezmocné ticho: Svědkyně popsala smrt chlapce ve Slaném. Jel řidič autobusu v pantoflích?

Šokující SMS

„Kámoš jí psal SMS, že projevuje upřímnou soustrast. A ona mu odepsala, že to byl stejně parchant. Škoda že tu SMS nemám. Ona není žádná zmatená matka,“ šokoval muž v rozhovoru pro server. Podle svědků se navíc Veronika chová, jako by na chlapce zapomněla a na veřejnosti vypadá šťastně!



Přestože policisté konstatovali, že příčinou smrti bylo náhlé úmrtí kojence, případem se nadále zabývají a zjišťují, k čemu přesně vlastně došlo. Předevšim čekají na oficiální výsledky pitvy. Klučík podle nich zřejmě nezemřel násilnou smrtí, zjišťují ale, jestli v jeho smrti nesehrály roli drogy nebo nedbalost.