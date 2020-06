Za smrtí Tadeáška (†4 měsíce) z Mělnicka stále stojí mnoho nejasného. Ačkoli policie v úterý na tiskové konferenci ohlásila, že dítě patrně zemřelo na velmi vzácný syndrom náhlého úmrtí, stále není jasné, jak se tělíčko kojence dostalo do Labe. Ukrývala matka jeho mrtvolku nejprve doma? Policejní psycholožka Ludmila Čírtková pro Blesk.cz uvedla, že tragédie z Mělnicka vzbuzuje vzpomínky na 19 let starý případ Terezky Č. (†5), kterou matka v opilosti zalehla.

Závěry pitvy

„Na základě předběžných výsledků soudní pitvy bylo zjištěno, že příčinou úmrtí dítěte je syndrom náhlého úmrtí,“ uvedl v úterý náměstek krajského policejního ředitele Jan Krejčí. Co se ale dělo s tělem Tadeáška dál? V době, kdy matka policistům synovo zmizení nahlásila, mohl být hoch už několik dní mrtvý, doplnili policisté na tiskové konferenci. Matka pak patrně zazmatkovala a tělíčko hodila do řeky Labe. Mrazivé detaily Tadeáškovy (†4 měs.) smrti: Do řeky ho hodila matka?! Mohl být mrtvý už několik dní...

Ale stál za smrtí dítěte opravdu jen syndrom náhlého úmrtí? Vyšetřovatelé zjišťují, jestli v případu nesehrály roli i drogy nebo alkohol. „Pravda je, že když dojde k syndromu náhlého úmrtí ve standardní rodině, tak reakce jsou poplachové, volá se pomoc, na místě je spousta lidí, snaží se dítě resuscitovat a podobně. To první, co napadne rodiče, kteří si užívali dítě, těšili se na dítě, tak je volat pomoc," popisuje policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Případ Terezky Č.

Tady se ale nic z toho nestalo... Matka pouze tvrdila, že usnula v parku a dítě i s kočárkem někdo odvezl. „Tohle je něco jiného, chování matky je těžko predikovatelné, protože jsou prolomeny všechny obranné mechanismy a standardní fungování psychiky. Záleží na mnoha okolnostech a někdy i na náhodě. Byl takový podobný případ Terezky Č., chladno, taky maminka nahlásila, že usnula,“ vzpomíná Čírtková.

Co se tehdy v červnu 2001 stalo? Helena Č. nahlásila pohřešování pětileté dcerky Terezky na policii. Dítě se podle její prvotní výpovědi ztratilo z hřiště v Kladně. Nakonec se po mnoha peripetiích ukázalo, že matka dcerku v opilosti zalehla a svůj čin pak chtěla skrýt. 15 let od smrti Terezky Čermákové: Opilá matka ji zabila a pak předstírala zmizení

Zůstávají otazníky...

Policisté k tragédii ještě dodali, že v současné době není v souvislosti s případem nikdo zadržený, ale probíhají úkony trestního řízení, aby bylo možné případnou trestnou činnost bezpečně vyloučit.

Pozadí celého případu tak stále zůstává nejasné. „Jsou tady určité detaily, které vzbuzují otazníky a ten případ halí do tajemství, a je pochopitelné, že každé tajemství láká a otevírá prostor pro různé spekulace, a už proto by bylo velmi dobré, kdyby veřejnost dostala nějaké projasnění případu,“ uzavírá Čírtková. Petr (†26) se v BMW řítil protisměrem rychlostí 180 km/h? Dívce (4) zabil rodiče! Ona bojuje o život

Syndrom náhlého úmrtí: Příčina nejasná!

Syndrom náhlého úmrtí kojenců je stav, kdy dítě přestane náhle dýchat, a pokud není zahájena resuscitace, dochází k úmrtí. „Známe ho dlouho, učí se o něm dlouho, ale příčina dosud není objasněna,“ popsala pro Blesk.cz předsedkyně dětských lékařů MUDr. Ilona Hülleová. V této spojitosti se často diskutuje o nezralosti dechových center kojenců.

„Postihuje děti do roku věku, ale nejvíce případů je u malých kojenců, loni šlo v Česku asi o dvacet případů,“ přibližuje odbornice s tím, že ani při pitvě se nenalezne původ stavu. „Většinou, když při pitvě patolog nic nezjistí, tak to uzavře jako syndrom náhlého úmrtí, protože to dítě je jinak úplně zdravé. Neobjeví se žádná příčina smrti, třeba nějaký zánět, vrozená vývojová vada atd.,“ vysvětluje Hülleová.

Syndrom náhlého úmrtí je tak postrachem pro lékaře i rodiče. „Nejde tomu bohužel moc předcházet, existují pouze obecné rady, že by děti neměly spát na bříšku, doporučují se monitory dechu, nechat dítě odříhnout, nekouřit v přítomnosti dítěte,“ dodala předsedkyně pediatrů.

