Muž ze Slovenska se stal nechtěně hvězdou sociálních sítí. Jeho fotka je nesmírně sdílená a komentovaná. Dotyčného vyfotili policisté, jak si u vodního toku namydlil auto a chtěl ho umýt nehledě na to, jak tím uškodí životnímu prostředí.

Popularity snímku jsou si vědomi i sami strážci zákona. „Tato fotka obletěla za poslední dny asi celý slovenský facebook,“ napsali na sociální sítě. Fotka muže ukazující u vozu znak míru je vtipná, ale možná hned každému nedojde, co se na ní děje.

Muže policisté vypátrali

„Červené našampónované auto nebylo těžké ztotožnit s majitelkou. Policisté ještě přes víkend kontaktovali jejího známého, který se nakonec k tomuto podivnému činu u obci Šuľany přiznal,“ uvedli policisté. Muž svým jednáním uškodil přírodě! Bratra zavražděného Kuciaka (†27) brutálně napadli! Vytáhli ho z auta a zkopali

„Šamorínští policisté ho vyslechli a přestupek na úseku ochrany životního prostředí předáme pracovníkům Odboru životního prostředí Dunajská Streda na další jednání o rozhodnutí o vině a trestu,“ uzavřeli ochránci zákona. Slováci jsou z mužova chování zděšeni.

Co je to za idiota?