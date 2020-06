Petra zastavila policejní hlídka v noci z pondělí na úterek. Právě se do auta vrátil z benzínky, kde si ještě před nástupem do vozidla evidentně řádně přihnul. Policejní měřicí přístroje skutečně ukázaly neuvěřitelnou hodnotu 6 promile!

Opakovaná měření ukázala již „jen“ hodnotu 3 promile. Stále to však bylo o 3 promile více, než by bylo záhodnou za volantem nadýchat! Policie si řidiče okamžitě odvezla. Když muž vystřízlivěl, vyslechl si obvinění z obecného ohrožení pod vlivem návykových a omamných látek, napsal server Plus Jeden Deň.

Hříšník následně od vranovského soudu dostal trest 5 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 24 měsíců. „A trest zákazu řídit jakékoli motorové vozidlo po dobu 42 měsíců,” doplnla mluvčí soudu Ivana Petrufová s tím, že verdikt soudu je pravomocný.

Názor soudního znalce na poprvé naměřenou hodnotu je jednoznačný. „Takové hodnoty mu mohli naměřit skutečně jedině v případě, že těsně předtím pil a v ústech měl ještě stopy alkoholu. Anebo si při foukání do přístroje odříhl,” uvedl znalec a dodal, že pokud by měl muž v krvi skutečně 6 promile, nepřežil by to.