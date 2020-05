U Černožic se srazila dvě osobní auta. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý ČTK řekl, že jedno z osobních vozidel předjíždělo, přičemž se čelně srazilo s protijedoucím autem. Silnice I/33 byla uzavřena, policie dopravu odkláněla po jiné trase.

Osudová hodina

Nehoda se stala kolem 10:00 na rovném a přehledném úseku mezi Jaroměří a Černožicemi. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Nováka bylo při nehodě velmi vážně zraněno dítě. „Bylo převezeno vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl ČTK Novák. Krásná letuška a její dva kolegové zemřeli při bouračce: Smrt je zastihla na Nový rok!

Podle informací TV Prima musela být dívka oživována. Co bylo příčinou havárie, je předmětem vyšetřování. Televize zmínila, že za ní může stát mikrospánek jednoho z řidičů. Není to přitom poprvé, co na místě došlo k havárii.

Tragické dopravní nehody

Tři lidské životy si už letos vyžádalo několik dopravních nehod. Naposledy zemřeli tři lidé 27. dubna při srážce osobního auta a osobního vlaku na přejezdu u Kamenného Újezdu u Nýřan na severním Plzeňsku.