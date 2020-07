Do Tanmaye naboural v jeho náklaďáku 1. června další řidič podobného vozidla. Náraz byl velmi silný a Ind po něm skončil bez ruky, o kterou přišel kousek nad zápěstím. Už to vypadalo, že o ni přijde nadobro.

Vesničan ruku zachránil

Naštěstí si agresivně amputované končetiny všimnul jeden z vesničanů. Na nic nečekal, vzal ruku a strčil ji do pytle s ledem. Rodina pak s Tanmayem a utrženou končetinou pospíchala do nemocnice. Naštěstí do ní přijeli včas.

Lékařům se podařilo násilně oddělenou ruku přišít v nemocnici Kalinga na její původní místo. Operace byla úspěšná. Tanmaye ale nyní čekají dlouhé měsíce rehabilitace, při nichž se bude učit ruku opět používat.

Například bude mačkat míček v dlani, ale čekají ho i další cvičení. Na mladíkově případu je krásně vidět, že pokud člověk zachová klid a chladnou hlavu, může i tragická a děsivě vypadající událost dopadnout dobře.

Nesmí zmrznout ani se rozmáčet!

Jak uvádí mluvčí severomoravských záchranářů Lukáš Humpl, postup s ledem je třeba u amputovaných částí těla využít s rozumem. „Amputát bychom měli opláchnutím omýt od hrubých nečistot, dát do čistého igelitového sáčku, který neprodyšně uzavřeme. Tento můžeme eventuálně vložit do dalšího sáčku s vodou a ledem. Chladíme na teplotu optimálně 4 °C; amputovaná část však nesmí přijít nikdy přímo do vody, která by jej rozmáčela,“ doporučil na webových stránkách záchranářů Moravskoslezského kraje.

