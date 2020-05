Tragická nehoda se stala v pátek odpoledne, policie o ní informovala až v neděli. Devatenáctiletý řidič Škody Octavia, ve které seděl i o dva roky starší spolujezdec, jel podle policie v pátek před 16:00 z Protivanova směrem na Blansko. Tři lidé zemřeli a dítě bylo vážně zraněno na Královéhradecku! Srážka dvou aut dopadla fatálně

"Na rovném úseku silnice s nejvyšší povolenou rychlostí 50 kilometrů za hodinu začal předjíždět kolonu vozidel. Poté, co se zařadil zpět do svého jízdního pruhu, vyjel z důvodu nepřiměřené rychlosti a nezvládnutí pravotočivé zatáčky do protisměru. Zde čelně narazil do boční strany protijedoucího nákladního vozidla," uvedla mluvčí.

Řidič náklaďáku skončil v příkopu

Řidič nákladního vozu podle zjištění policistů na vzniklou situaci reagoval tím, že strhl řízení vpravo a sjel do příkopu. Následně narazil do dopravní značky a stromů. Katka (†14) zemřela ve voze mladého řidiče Honzy (18). Podle místních za volantem machroval

"Při střetu s nákladním vozidlem byl osobní automobil odhozen a převrátil se na střechu. Řidič osobního vozu utrpěl v důsledku dopravní nehody zranění, kterému na místě podlehl. Jeho spolujezdec byl s lehkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc," uvedla Vanková.

Smrt a lehké zranění