„Dnešní výsledky soudní pitvy vyloučily cizí zavinění a všechny podezřelé osoby, které byly v souvislosti s případem zadrženy a vyslýchány, byly dnes rovněž propuštěny. Vzhledem k citlivosti záležitosti a s ohledem na pozůstalé už nebudeme k věci poskytovat žádné bližší informace,“ řekla ČTK policejní mluvčí Nováková.

Kteří lidé byli k výslechu předvolání, není jasné. Spekuluje se nejčastěji o matce Tadeáška a jeho dědečkovi. Pátrání po malém chlapci bylo vyhlášeno v pátek odpoledne. Matka tvrdila, že jí dítě někdo vzal i s kočárkem, když usnula v hořínském zámeckém lesoparku.

Příčina smrti je nejasná

Mluvčí neuvedla, kolik lidí policisté kvůli nálezu mrtvého miminka vyslýchali. Nechtěla ani uvést, co bylo příčinou smrti a kde bylo dítě nalezeno. Podle Novákové jde o rodinnou tragédii. Nelze proto poskytnout další informaci.

Policisté se při hledání se kromě parku zaměřili také na prohledávání břehů a hladiny blízkých toků, v blízkosti parku je soutok Labe a Vltavy, protéká jím i Hořínský potok. Policisté se soustředili také na okolí mostu Josefa Straky přes Labe. Od sobotního rána pátrání pokračovalo, na místě bylo i poříční oddělení policie s potápěči.

Pátrání skončilo tragicky v sobotu

V pátek prohledával okolí ze vzduchu vrtulník s termovizí, v sobotu policie využila k prohledávání dron. Hasiči byli v sobotu z Hořína odvoláni kolem 15:00. Není jasné, zda už v tu chvíli policie tělo nalezla, či nikoliv. Pátrání policisté oficiálně ukončili před 17:00. Policisté se kromě parku zaměřili také na prohledávání břehů a hladiny blízkých toků, v blízkosti parku je soutok Labe a Vltavy, protéká jim i Hořínský potok. Policisté se soustředili také na okolí mostu Josefa Straky přes Labe.

Matka promluvila!

V neděli odpoledne se k smrti svého syna poprvé vyjádřila na sociální síti jeho matka. „Pro všechny informované: Policie dnes prokázala, že se nejednalo o mé zavinění a propustili mě. Takže nechte můj profil na pokoji, bude dřív nebo později smazán,“ uvedla. V zápětí ale dodala: „Stalo se to, čeho jsem se nejvíce bála. Přišla jsem o mého malého synka, kterého jsem milovala, snažila jsem se, aby měl to nejlepší. Občas jsem na to neměla sílu. Bylo to něco pro mě nového.“

„Lituji toho, že jsem nebyla skvělá máma, kterou jsem měla být. Je mi strašně líto, že jsem na malou chvíli usnula a malý nikde. Modlila se, aby se nasel. Ale ta zpráva mi vyrvala srdce. Bohužel čas nevrátím. Chtěla bych ho mít znovu v ruce a držet ho. Je strašný přijít o část mě. Pro ty, co si o mně udělali názor, bych chtěla poprosit, aby mě aspoň v tuto dobu nechali být a nepsali tak hnusné věci. Děkuji,“ uzavřela matka Tadeáška.