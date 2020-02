V sobotu večer se stala tragédie v australském Sydney. Leila Geagea Abdallahová se svým manželem Dannym pustili své tři děti Anthonyho (†13), Angelinu (†12) a Siennu (†9), aby si spolu s dalšími čtyřmi kamarády došly koupit zmrzlinu. Bylo kolem osmé a pomalu se začínalo stmívat, ovšem rodiče své děti poučili o bezpečnosti a varovali je, aby byly do tmy doma.

„Řekl jsem jim, ať jdou na procházku, krátkou procházku a zůstanou pohromadě. (...) Dal jsem jim trochu nezávislosti a tohle je šance jedna ku milionu, že se to stane,“ řekl zdrcený otec dětí pro britský deník Mirror.

Děti šly po chodníku podél, když je srazil devětadvacetiletý řidič, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. Čtyři z nich zabil a tři zranil. Leila navštívila místo tragédie, které zaplavily květiny. „Dnes ráno jsem otevřela oči, čekala jsem na Anthonyho, Angelinu a Siennu,“ uvedla podle Mirroru.

„Ten chlap, vím, že byl (údajně) opilý, když jel tou ulicí. Právě teď ale k němu necítím nenávist. Nechci ho vidět, ale necítím vůči němu nenávist. Myslím ve svém srdci, že mu odpouštím, ale chci, aby byl spravedlivý soud. Je to vše jen o poctivosti,“ svěřila se také zdrcená máma.

Leila a Danny nejsou jediní rodiče, kteří při tragické nehodě utrpěli tu nejhorší možnou ztrátu. Na zmrzlinu s jejich dětmi vyrazila i jejich neteř Veronique Sakrová (†11), kterou osudného večera hlídali. Také ji šofér srazil a ani ona tragédii nepřežila. „Veronique nám přinesla do života hodně radosti a nikdy na ni nezapomeneme. Veronique zůstane v našich srdcích navždy,“ uvedla Leila. „Vše, co chci říct, je, prosím, řidiči, buďte opatrní. Tyto děti jen tak nevinně šly, užívaly si společného času, a když jsem se dnes ráno probudila – ztratila jsem tři děti,“ dodala Leila. Manželé spolu vychovávali šest potomků. Tři jejich zbylí potomci byli převezeni do nemocnice, kde se zotavují ze zranění. Jedenáctiletý syn Leily a Dannyho, který byl do nemocnice převezen v kritickém stavu, se již probral z kómatu. Všichni proto doufají, že se z nejhoršího vylíže.