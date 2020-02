Když 5. ledna došlo u Tlučné na Plzeňsku k nehodě tří aut, nikdo netušil, že následky budou tak fatální. Při nehodě se zranilo celkem osm lidí, většina utrpěla vážná nebo velmi vážná zranění. Vrtulníky do nemocnic transportovaly i dvě děti. Vážná bouračka na Plzeňsku: 8 zraněných včetně dvou dětí! Motor při nárazu vyletěl z auta

K nehodě mělo dojít tak, že mladík (21) vyjel se svým vozem do protisměru a střetl se s jiným vozem. V něm se z návštěvy vracela celá rodina. V autě seděla Bára (29) s přítelem Romanem (30), dcerkami Emičkou a Viki (5 a 2) a babičkou Lenkou (48).

Vážnou situaci popsal pro Blesk.cz strýc maminky holčiček. „Švagrová Lenka, babička děvčátek, přišla o ruku. Neteř Bára má zlomené obratle, měla i perforovaná střeva. Zlomený obratel má i její partner Roman, mladší dcerka Viki zlomenou ručku, pohmožděniny, otřes mozku,“ vypočetl strýc Jindřich Bohuslav.

Nejhůř je na tom ale Emička. „Má zlomenou páteř, ochrnula na nožičky. Prognóza mluví, bohužel, zcela jednoznačně. Šance, že by se to nějak spravilo, je menší než 10 procent,“ doplnil zdrcený strýc. Soud potrestal vraždu Darji (†24): 18 let za promilovanou noc a pak brutální ubodání

Doufají v zázrak

Podle serveru TN.cz je Bára, která utrpěla četné zlomeniny obratlů a perforaci střev, už společně se svým přítelem Romanem doma. Muž utrpěl zlomeninu obratle a oba dva nyní musí nosit speciální korzety. Situaci se ale snaží brát s nadhledem a v rámci možností dokonce i s humorem.

Viky (2) je zatím u své tety, Bára se o ní totiž zatím nedokáže starat. Holčička se z otřesu mozku již zotavila a lékaři by jí měli brzy sundat i sádru. Nejhůř je na tom ale pětiletá Emička. Podle TN.cz je po operaci a doktoři čekají, až jí splaskne pooperační otok.

„Z nuly jsme se dostali na alespoň nějaké procento obnovy hybnosti. Není to moc, ale ani málo. Budeme věřit síle dětské regenerace. Je to ta šance, které se celá rodina držíme. Pokud ta holka bude chodit, tak já si klidně bouchnu nějaké přesčasy, aby byly peníze na všechno,“ řekl pro TN.cz strýc Jindra. Dodal, že si pětileté dítě nezaslouží, aby trávilo zbytek života na vozíčku.

Špatně je na tom i babička Lenka. Při nehodě přišla o pravou ruku až v kloubu a komplikované zranění se jí bude hojit až několik měsíců. Do té doby nemůže mít ani protézu. Neuvěřitelné běsnění matky! Policie zveřejnila kruté detaily o posledních chvílích zavražděné holčičky (†3) z Přerova

Lidé poslali miliony

Neštěstí celou rodinu semklo a začala si pomáhat. „Švagrová bude potřebovat protetickou ruku, kvůli malé Emičce se rodině Báry úplně změní život. Bude třeba zařídit bezbariérové bydlení, auto, vozíček, lůžko, sprchovací jeřáb, neumíme si to všechno zatím ani představit,“ uvedl Bohuslav s tím, že pro rodinu vznikla i sbírka, kam je možné přispět.