Při sobotní hromadné nehodě na dálnici D10 u Březiny na Mladoboleslavsku vznikla podle odhadů škoda zhruba tři miliony korun. Provoz ve směru na Prahu byl obnoven už před 21:30, ve směru na Turnov až v neděli po 2:00, tedy přibližně po šesti hodinách.

Hasiči na místo vyslali evakuační autobus z Mladé Boleslavi pro lidi z havarovaných vozů. „Účastníků nehody je zhruba přes 30," uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Podle ní pod mostem u dálnice hořely pneumatiky. Hustý kouř mohl způsobit, že řidiči náhle ztratili orientaci.

Havarovaných vozů bylo 15, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle dřívějších informací to bylo více než 20 aut. Při nehodě se podle záchranářů lehce zranilo osm lidí.

„Pravděpodobnou příčinou hromadné dopravní nehody je pálení pneumatik u mostu, kdy hustý dým a černý kouř ztížil viditelnost na tělese dálnice,“ potvrdila na twitteru Policie ČR. Další příčinou nehody mohlo být i nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, v sobotu večer místy v regionu pršelo. Okolnosti hromadné havárie policisté vyšetřují.

Podle záchranářů se při nehodě zranilo osm lidí. Ve všech případech jde o lehké zranění, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby v Libereckém kraji Michael Georgiev. Záchranáři na místě měli tři posádky z Libereckého kraje a jednu ze středních Čech. Podle Georgieva tři zraněné odvezli na traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice, dva k ošetření do nemocnice v Jablonci, jednoho do Turnova a dva do Mladé Boleslavi.

„Provoz ve směru na Turnov bude uzavřen ještě několik hodin,“ řekla před 22:00 ČTK Richterová. Podle ní už se v úseku kolony netvoří, policisté odklánějí dopravu na exitu Březina na 63. kilometru. Za asistence policistů mohli vyjet i řidiči z kolony, která se vytvořila přímo za nehodou.