Nehoda, která se stala v sobotu ráno u Mariánských Lázní, šokovala Česko. Vůz ve vysoké rychlosti narazil do mostního pilíře a doslova se rozpůlil. Uvnitř zemřeli bratranci Filip P. (†23) a Jarda P. (†26). Jejich rodiny tragické události stále nemohou uvěřit.

Smrtelná nehoda se stala v sobotu už kolem páté ranní na silnici mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Zádub–Závišín. „K dopravní nehodě mělo dojít tak, že třiadvacetiletý řidič osobního vozidla značky BMW zřejmě vlivem vysoké rychlosti přejel do protisměru, následně vjel mimo silnici a narazil do betonového pilíře viaduktu vedoucího do obce Vlkovice," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podle všeho vůz řídil Filip P., na sedadle spolujezdce seděl jeho o tři roky starší bratranec Jarda. Oba při nárazu utrpěli zranění neslučitelná s životem. Podle TV Nova se vůz řítil rychlostí až 200 km/h - řidič a majitel Filip prý chtěl vyzkoušet, co z auta „vymáčkne“.

Tragická událost zasáhla zejména rodiny a přátele dvou mladých mužů. „Ptám se tebe, toho nejvyššího, proč zrovna Filípek a Jarda? Proč museli odejít dva mladé životy? Bereš mi furt ty, co miluji. Ptám se tě, proč? Měli celý život před sebou, necháváš tu lidi, co ubližují, co jen využívají. Náš Filípek byl jeden veliký srdcař, proč si jim nepomohl?“ teskní Martina.

„Nevzpomenu si na žádnou chvíli, kdy jeden z vás se zachoval špatně, ať už vůči mně nebo někomu jinému. Zemřeli dva mladí lidé a to je velká škoda... Upřímně mě to mrzí,“ smutní Kateřina. „Je to tak nespravedlivé,“ pláče Irena.