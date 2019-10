Je ve věku, kdy by si mělo hrát na písku. Namísto toho čelí 9leté dítě plnohodnotné obžalobě z 5násobné vraždy s přitěžujícími okolnostmi a z dalších závažných deliktů. Co spáchalo?

Teprve devítileté dítě bylo v americkém státě Illinois obžalováno z 5násobné úkladné vraždy. Okresní státní zástupce Greg Minger dospěl k závěru, že dítě úmyslně zapálilo areál obytných přívěsů a že mu šlo o to, aby tři děti a dva dospělí nevyvázli životem.

Z toho důvodu měl dětský pachatel (pohlaví dítěte nebylo zveřejněno) podpálit zmíněný komplex, jménem „Timberline Mobile Home Park, nedaleko obce Goodfield, asi 240 kilometrů jihozápadně od Chicaga,“ uvedl portál britského Guardianu. Dítě navíc čelí stíhání za několik závažných případů žhářství.

V přívěsu během požáru, k němuž došlo už 6. dubna, zahynuly roční a dvě tříleté děti, 34letý muž a 69letá žena. Žalobce Mingera ovšem teď čeká ta těžší část jeho úkolu. Bude muset přesvědčit porotu, že 9leté dítě mělo úmysl založením požáru zabíjet. Experti na obhajobu nezletilých pachatelů pochybují, že uspěje.

„Devítiletí nevědí, že Santa Claus neexistuje. Nevědí, že lidé zemřou a už se nevrátí. Nejsem si jistý, jestli devítileté děti dokážou vytvořit skutečný úmysl spáchat vraždu,“ řekl k tomu podle Guardianu americký právník Gus Kostopoulos, který se specializuje na obhajoby mladistvých.

Dosud nejmladším odsouzencem za vraždu se v USA stal v roce 1929 teprve 6letý Carl Newton Maham, který zastřelil brokovnicí o 6 let starší holčičku. Šel za to do polepšovny.