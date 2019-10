Katie Dawsonová vyrazila se svou dcerou Allie na rodinnou dovolenou do Turecka. Ubytovány byly ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Hygienické podmínky tam však rozhodně neodpovídaly počtu hvězdiček. V bazénu prý plavaly fekálie a jídlo nebylo správně skladováno. Dvouletá Allie po návratu domů trpěla bolestmi břicha a zvracela! Onemocněla po nákaze bakteriemi. Děvčátku se to stalo osudným.

Měla to být dovolená snů. Katie Dawsonová z britského města Atherton začátkem července vyrazila se svou rodinou do turecké Antálie. Přístavní město ležící u Středozemního moře je vyhlášené svými luxusními hotelovými resorty, kam často jezdí rodiny s dětmi.

Katie se svou dvouletou dcerkou Allií byla ubytována v hotelovém komplexu Crystal Sunset Luxury. Nejednalo se o žádný levný hotel, ale o čtyřhvězdičkový resort. Hygienické podmínky na místě byly ale podle Katie otřesné. „Jídlo bývalo odkryté, bylo servírováno vlažné a občas kolem něj poletovali ptáci,“ uvedla Kate pro britský deník The Sun.

Rodina, která na místě strávila deset dní, si navíc všimla, že v bazénu plavou fekálie. „Viděli jsme fekálie v plaveckém bazénu a mluvili jsme s ostatními dovolenkáři, kteří viděli fekálie v bazénu víckrát a zaměstnanci je vytahovali, aniž by bazén řádně vyčistili,“ popisuje otřesné podmínky Kate. „Na zdech dětských toalet byly rozmazané výkaly. Bylo to nechutné,“ uvádí.

Po příletu domů malá Allie začala zvracet, ztratila chuť k jídlu, začala mít křeče v břiše a byla letargická. Holčička, která milovala pohádku Prasátko Peppa, musela být převezena do nemocnice poté, co se její stav rapidně zhoršil. Testy prokázaly, že má v těle bakterii Esteria Coli, jejíž přítomnost ve vodě je indikátorem fekálního znečištění, vyskytuje se ale také v syrovém mase či mléce. Člověk se bakterií nakazí převážně ústy.

Děvčátku během infekce začaly selhávat ledviny, a tak musela být uvedena do umělého spánku. Posléze bylo zjištěno, že utrpěla také mozkové trauma. Rodina proto stála před těžkým rozhodnutím, zda povolí, aby Allie byla odpojena od přístrojů. „Třetího srpna, tři týdny před třetími narozeninami Allie, jsme museli udělat extrémně těžké rozhodnutí a odpojit Allie od přístrojů. Bylo to nejtěžší rozhodnutí našich životů a rozlámalo nám srdce na kousky,“ uvedla Katie na facebooku. Rodina si najala právníka, který vyšetřuje, co vedlo k neštěstí a zdali pobyt v hotelovém resortu mohl být příčinou smrti jejich milované dcery.