Koncem září policista Jiří Kučera se svou kolegyní prováděl hlídku v Kladně, když na Sítenském mostě uviděl ženu, která se naklání přes zábradlí. „Prováděli jsme běžnou hlídkovou činnost. Když jsme projížděli autem po Sítenském mostě, paní koukala dolů a vedle sebe měla láhev vína. Ve zpětném zrcátku jsem pak viděl, že se žena z mostu nebezpečně naklání,“ řekl Kučera pro Deník.cz.

Strážci zákona věděli, že něco není v pořádku a tak se rozhodli zasáhnout „S kolegyní jsme proto hned auto otočili a jeli zpět. To už byla dotyčná na zábradlí. Vystoupil jsem z auta a promluvil na ni. Řekla, ať k ní nechodím. V komunikaci jsem proto pokračoval, až se mi ji podařilo přesvědčit, aby slezla,“ uvedl policista.

Poté, co se policistovi podařilo ženu přesvědčit, aby se vrátila za bezpečí zábradlí, začala mu vyprávět svůj příběh. „Následně jsme paní Haně přivolali lékařskou pomoc a sanita ji odvezla do nemocnice,“ uvedl policista.

To však nebylo naposledy, kdy se s Hanou Pišnou setkal. Matka čtyř dětí se rozhodla, že svému zachránci osobně poděkuje za to, že jí zachránil život. Navštívila ho proto na služebně, kde ho se slzami v očích objala. „Do smrti si budu pamatovat vaše jméno. Jste člověk, který mi zachránil život. Dnes vím, že už bych to neudělala, ale v tu chvíli jsem byla na dně kvůli vleklým problémům a neviděla jiné východisko,“ řekla podle Deníku.cz žena svému zachránci.

Hana od roku 2016 bojuje s rakovinou prsu a sama se stará o čtyři děti. „Letos v červenci jsem prodělala další operaci, ocitla jsem se bez peněz se čtyřmi dětmi, jedenáctiletá dcera má mírnou mentální retardaci, navíc mi sebrali přídavky, že jsem o tři stovky přesáhla limit, nejstarší syn neuspěl u maturity a dostal výpověď z bytu. Bylo toho moc,“ vysvětluje Hana. „Měla jsem v hlavě černo a na nic jiného nemyslela,“ dodala s tím, že uložila své děti, napsala dopis na rozloučenou a šla ukončit svůj život.

„Všem prvosledovým hlídkám bych chtěla vzkázat, že jsou to chlapi a ženy na pravém místě. Přeju jim, aby takovýchto zásahů měli co nejméně,“ řekla podle policejní mluvčí Michaele Novákové Hana a dodala? "Nejprve se zamyslete, zavolejte své kamarády a známé než se odhodláte udělat něco, co už nepůjde vzít zpět. Život máte jen jeden!“

„Tohle je poprvé, kdy si dal někdo námahu a přišel osobně poděkovat. To se opravdu běžně nestává a pro nás je to ta nejhezčí zpětná vazba,“ uvedl Kučera, který je ve službě již dlouhých třináct let.