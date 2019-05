Silně závislý na alkoholu musí být zloděj (39) z Brněnska. V sobotu šel vykrást dům, ale na místě činu usnul! O den později pro změnu málem spadl do kolejiště. V obou případech byl, jak zákon káže.

Rozbil dveře do sklepa, vytáhl žebřík a po něm se vyšplhal k balkónu rodinného domu. Když rozbil okno, vlezl dovnitř. Než ale stačil cokoliv ukrást, narazil na dvě láhve vína a okamžitě je vypil.



„Když se majitel domu v Tišnovské Nové Vsi vrátil do svého bydliště, našel tam spícího muže. Zavolal proto policii. „Nebylo snadné ho probudit. Když se to povedlo, přiznal, že se do domu vloupal. Nadýchal 2,85 promile alkoholu,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Policisté nechali zloděje dospat v policejní cele a pustili ho na svobodu. To ještě netušili, že se s ním na druhý den setkají znovu. „Chodil po nástupišti v Řikoníně a hrozilo, že spadne do kolejiště,“ dodal Malášek.



Tentokrát už policisté vezli alkoholika na vystřízlivění na záchytku. „Ve druhém případě nadýchal už více než tři promile alkoholu,“ doplnil mluvčí policie.

