Při sledování záběrů, které natočili školáci ze středočeských Sedlčan 18. září na jednom z tamních dětských hřišť, tuhne krev v žilách. Videa zachycují brutální zbití 16letého klučiny, kterého nevybíravě mlátí jeho vrstevník a „známá firma“ Ondřej P., přičemž další děti tomu jen přihlížejí a dobře se baví.

Video Brutálník útok na dítě v Sedlčanech: Mladík do kluka bušil jako do boxovacího pytle! -

Šokující záznamy zvedly v české společnosti vlnu nevole a na hlavu mladého agresora se snesl zasloužený hněv. Vždyť napadený se ani nebránil, většinu času jen ležel na zemi a kryl si hlavu, do které stejně inkasoval několik úderů a kopanců. Ondřej si z vrstevníka udělal boxovací pytel.

Událostí se jen pár dní po incidentu začali zabývat policisté, matka napadeného chlapce se o něm přitom údajně dozvěděla až po necelých dvou týdnech od dcery. Celý případ měl pak naprosto nečekaný vývoj. Zbitý chlapec totiž skončil v diagnostickém ústavu!

Jeho umístění do tohoto zařízení však nemá s propíraným incidentem žádnou spojitost. Proč musel chlapec do pasťáku, vysvětlila serveru eXtra.cz jeho matka. „Od patnáctých narozenin si začal dělat, co chce. Byl už v léčebně v Bohnicích dvakrát, psychologové a psychiatři tu agresivitu v podstatě neřeší. Snažila jsem se, ale už to bylo nezvladatelné. Nedělá mu problém napadnout i mě,“ sdělila.

V rozhovoru se vyjádřila i k „lynči“, kterému byl její syn vystaven. Její slova můžou působit překvapivě. Podle ní totiž napadení nebylo „černobílé, že by byla vina jen na Ondrovi.“ Je prý možné, že syn incident vyprovokoval.

„Je to hodně mediálně propírané. Myslím si, že to samo o sobě už je dostatečný trest. Všichni to o něm vědí. A možná že už ani nic dalšího potřeba není. Protože on si nyní uvědomuje, co se stalo a že to neměl udělat,“ řekla eXtra.cz matka napadeného na adresu agresora Ondřeje.

Zároveň odmítla, že by její syn při útoku utrpěl zranění břicha a hlavy, jak proběhlo v médiích. Lékařská zpráva podle ní nic takového neříkala. Chlapec ale podstoupil prohlídku až 1. října. Tento závěr odmítá jeho sestra, podle které měl podlitinu na hlavě.

Dívka s matkou nesouhlasí ve více věcech. „Celý rozhovor vyznívá tak, že bratr je viník a Ondřej to udělal právem. Podobným způsobem o bratrovi mluví běžně," sdělila serveru Pribram.cz. Podle spolužačky napadený chlapec nastoupil na místní školu až v deváté třídě, byl chytrý a hodně si četl, ale do kolektivu nezapadl.

Video Brutálník útok v Sedlčanech: Mladík chlapci kopal do hlavy, ostatní se tím dobře bavili - Facebook

K incidentu se vyjádřil i samotný agresor z videa. Za čin se prý stydí, napadenému se omluvil a trest ho nemine. „Do kriminálu stejně půjdu, mám už podmínku za rvačku, respektive za ublížení na zdraví. Ten, kdo chce případ řešit, chce být prý pouze zajímavý. Tady v Sedlčanech ho nikdo nemá rád. Kdybych ho nezbil já, udělal by to někdo jiný,“ uvedl.

Policisté incident řeší jako přečin výtržnictví. „Nelze v tuto chvíli vyloučit, že může být případ překvalifikován. Totožnost podezřelé osoby je nám známá. Dále šetříme, zda další osoby neměly podíl na daném jednání nebo jinou odpovědnost související s případem,“ uvedla již dříve policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že vzhledem k věku obou aktérů nebude policie poskytovat další informace.