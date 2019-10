Na nehybné tělo Bangladéšana narazili na začátku září nedaleko vodní nádrže Starina nic netušící turisté. Případu se ihned ujala policie i média a díky nim se ozvala rodina z dalekého Bangladéše, která svého příbuzného postrádala od 27. srpna. V minulých dnech také příslušníci dorazili na Slovensko osobně a potvrdili tak, že mrtvý je skutečně jejich šestatřicetiletý příbuzný.

„Je to šokující, neuvěřitelné. Má tříletou dcerku, pracoval jako bankovní manažer v Bangladéši,“ uvedla rodinná přítelkyně pro TV JOJ.

Rodina teď podle úřadů pracuje na tom, aby mohla převézt tělo svého příbuzného do jeho vlasti. Podle jejich slov muž v době smrti žil v Anglii a létal pracovat do banky v ukrajinské Oděse. Jak se ale dostal do slovenských lesů, to není nikomu jasné.

Policie dlouho doufala, že záhadu dokáže rozluštit koroner. Ten ale svým závěrem vnesl do případu ještě větší nejasnosti. „Bylo zjištěné, že bezprostřední příčinou smrti bylo kardiorespirační selhání v důsledku podchlazení,“ řekl soudní lékař TV JOJ. Jak mohl Bangladéšan na konci léta smrtelně prochladnout, není jasné. Policie to prošetřuje.