Bezmála čtyři hodiny strávili cestující letu společnosti Smartwings poté, co se zpozdil jejich let ze španělského města Alméria do Prahy. Desítky lidí, mezi nimiž byli senioři, děti i těhotná žena, podle jednoho z pasažérů čekaly v noci v odletové hale bez vody a informací o tom, co se vlastně stalo a co bude dál. Podle vyjádření společnosti stál za zpožděním střet letadla s ptákem.

„Odlet byl plánovaný na 22.00, po odbavení a bezpečnostní kontrole nás pustili před odletovou halu, kde jsme cca 40 minut čekali bez možnosti sednout si. Poté nás poslali zpět do odletové haly,“ vylíčil pro Blesk Lukáš, jeden z pasažérů letu QS1159 ze Španělska do Prahy.

Popsal tak situaci, kterou důvěrně zná mnoho lidí, kteří někdy využili leteckou dopravu. Ovšem brzy mělo být ještě hůř. Nešlo totiž o žádné banální zpoždění. „Během čekání jsme se bohužel nedokázali spojit s naší CK,“ líčí muž, který na zájezd odletěl se společností Quality Tours. „Naštěstí byl mezi námi delegát jiné CK, díky kterému jsme se po více jak hodině dozvěděli alespoň nějaké info, že je nejspíš technická závada na letadle a že si máme jít pro odbavená zavazadla do příletové haly,“ popsal Lukáš.

Personál letiště zmizel

„Následovalo dlouhé čekání na cokoli, co by nám pomohlo s naší situaci. Během toho zmizel veškerý personál letiště a zhasly všechny info tabule,“ líčí Lukáš s tím, že jim nikdo neposkytl žádný servis. „Nikdo z cestujících nedostal žádnou vodu, i když mezi námi byla spousta dětí a seniorů, vč. těhotné ženy,“ popsal muž.

„Když jsme informovali našeho delegáta, odepsal, že s tím bohužel nic nezmůže, že je to v rukou Smartwings. Následovala informace od jediné přítomné delegátky, že se řeší náhradní bydlení, ale bude to trvat,“ sdělil Blesku pasažér. Nakonec podle jeho slov po více jak třech hodinách nasedli do autobusu a zamířili na hotel s tím, že za další 3 hodiny pojedou zase zpátky na letiště.

Sehnat informace bylo prý složité

Lukáš si stěžoval také na to, že cestující jiných cestovních kanceláří měli informací víc. „Nebýt přítomné delegátky, která s největší pravděpodobností jela už domů po sezoně, kdo ví, jak by to vše dopadlo, když s námi nebyla v kontaktu naše CK ani aerolinie,“ uzavírá naštvaný pasažér.

Jak Blesk zjistil, na stránkách Letiště Praha byl zmíněný let veden ještě v pátek ráno jako zpožděný. Internetový server flightradar.com v téže době uváděl, že let byl zrušen. Blesk oslovil jak jmenovanou cestovní kancelář, tak i leteckou společnost. Podle vysvětlení Smartwings došlo ke zpoždění letu kvůli nešťastné náhodě.

Za všechno prý mohl opeřenec

„K odložení času odletu linky QS 1159 Almería – Praha došlo z důvodu střetu letadla s ptákem při přistání na letišti Almería. Vzhledem k tomu, že letadlo je nutné v těchto případech odborně prohlédnout techniky a letiště v Almeríi je v nočních hodinách zavřené, byl z těchto důvodů čas odletu naplánován na ráno po otevření letiště a pro cestující bylo zajištěno ubytování na hotelu. Střet letadla s ptákem je okolnost, kterou letecká společnost nemůže ovlivnit. Letadlo z letiště Almería odletělo v 8:40 minut,“ sdělila Blesku mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.

Podle mluvčí cestovní kanceláře Quality Tours bylo cestujícím zajištěno náhradní ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu. „Letadlo mělo odletět ve 22:00 hod., ale bohužel z důvodu poruchy (srážky s ptákem) neodletělo, bylo třeba opravy. Oprava bohužel trvala delší dobu a vzhledem k tomu, že letiště v Almeríi zavírá ve 23:15, už se nestihl potřebný let zajistit. Klientům byl tedy zajištěn transfer do hotelu Zoraida 4*, kde jim byl zajištěn nocleh a snídaně," uvedla Petra Buchalová.

Delegát na letiště podle ní nemohl vstoupit. „Druhý den ráno jim byl opět zajištěn transfer na letiště a cca v 09:00 odletěli v pořádku zpět do Prahy. Co se týče našich klientů, ti byli normálně odbaveni v letištní hale, dokonce již měli nastoupit do letadla. Personál letiště ale na poslední chvíli oznámil, že je zpoždění letu a že musejí vyčkat. V této chvíli začali klienti kontaktovat našeho delegáta, který byl k dispozici na telefonu. Nemohl být v letištní hale přítomen, vzhledem k bezpečnostním kontrolám se do letištní haly nemůže dostat nikdo jiný než cestující a personál,“ pokračovala mluvčí.

Pomoc od spřátelené delegátky

Přiznala však, že cestujícím pomohla jiná delegátka, který na místě byla. „Shodou okolností měla tímto letem odletět i delegátka spřátelené cestovní kanceláře, kterou tedy náš delegát kontaktoval a požádal ji, aby byla našim klientům k dispozici, protože jeho tam nepustí a dál byl na telefonu s klienty, kteří volali. Situace se vyřešila poměrně rychle, tedy již cca 1,5 hodiny po plánovaném odletu měli klienti informaci o zajištění transferu, ubytování a odletu následující den ráno," dodala. Podle Buchalové měla cestovní kancelář vše pod dohledem.

„Celou situaci jsme měli plně pod kontrolou, náš delegát byl neustále v kontaktu s klienty a naší pohotovostní linkou. Tuto linku mají všichni naši klienti v pokynech k odletu, ale nikdo z klientů na tuto linku včera večer nevolal. Náš delegát si neustále ověřoval s delegátkou spřátelené ck situaci na místě a po počátečním mírném chaosu vše probíhalo v klidu. Na místě bylo dostupné wc a v automatech bylo možno zakoupit nejen pitnou vodu, ale i další občerstvení,“ uzavřela své vyjádření.