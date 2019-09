Sloužit má pro snímkování zemského povrchu. Váží zhruba 1219 gramů. „Chceme jej osadit autopilotem a kamerami a nabídnout zeměměřičům,“ uvedl Martin Sladký z fakulty strojního inženýrství, který stroj vytvořil v rámci své bakalářské práce.

„Letadlo VUT 714 FDM jsme slepili z 22 kusů, některé části se ale tisknou společně. Tisk trval celkem 140 hodin a 44 minut čistého času,“ upřesnil Sladký.

Tiskli na obyčejné tiskárně

Při tisku větších dílů použili vědci profesionální 3D tiskárnu z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT, přibližně polovina dílů ale vznikla na úplně obyčejné stolní tiskárně.

Ta by zvládla vytvořit celý letoun, trvalo by to ale déle. Letadélko již absolvovalo na letišti v Medlánkách úspěšné zalétávací zkoušky. Hlavní výhodou vytištěného letadla je podle jeho konstruktérů výrazně nižší pracnost při kompletaci a rychlé přizpůsobení konstrukce pro účely využití.

Zlomeninu slepí lepidlem! Unikátní objev brněnských vědců přepíše dějiny zdravotnictví

Lidé do nich nesednou?

„3D tisk velmi dobře splňuje klasické požadavky na malosériovou leteckou výrobu. Pro menší bezpilotní prostředky má velký potenciál,“ uvedl Petr Dvořák z Leteckého ústavu FSI VUT. Využití 3D tiskáren v obdobném rozsahu u velkých dopravních letadel ale podle něj není v současnosti reálné.

Jak se tiskne?

Tiskárny 3D umí vytvořit trojrozměrný předmět. Představte si plastovou strunu namotanou na cívce, která je vtlačována do tiskové hlavy s tryskou, v níž se plast roztaví a tryskou se postupně nanáší vrstvu po vrstvě na desku. Nevznikne tedy jen potištěná plocha jako v případě papíru, ale celý předmět či jeho části, které se následně spojují.

Výzkumník z Brna vynalezl baterii budoucnosti: Vydrží až pětkrát déle než ty současné

Je z polymléčné kyseliny

Vlákno polymléčné kyseliny, ze které je letadélko vytištěno, je biologicky rozložitelný polyesterový výrobek z rostlinných materiálů. Syntetické vlákno se v 50. letech začalo pokusně používat k výrobě chirurgických nití a implantátů. Dnes se používá například u plošných textilií a je často používaným materiálem pro 3D tisk.

VIDEO: Domov bez čekání! Na 3D tiskárně si ho vytisknete za necelých 24 hodin.