České aerolinie (ČSA) a Smartwings definitivně zruší své linky do Velké Británie. Letečtí dopravci přerušili provoz svých spojů do Birminghamu a Londýna už v zimním letovém řádu, neobnoví je ani v létě. Informoval o tom dnes server zdopravy.cz. Skupina Smartwings má dlouhodobě odstavena letadla typu Boeing 737 MAX, jejichž provoz byl zakázán po dvou nehodách. Čeští dopravci létali do Londýna od konce 40. let, změna přichází po 70 letech.