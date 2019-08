Dal letušce pěstí a byl po zásluze vyveden, nebo jde jen o další případ rasismu? Brit tmavé pleti Rafik Boutiche (20) byl z letu Ryanair mířícím z portugalského Fara do Londýna vyveden jako kriminálník. Místní policie si s ním rozhodně servítky nebrala. Mladý muž však tvrdí, že nic neprovedl, byl napaden a z letadla vyveden bez pádného důvodu.

Záznam, který natočil kamarád muže v centru dění Islam Fessih, je velmi drsný. Je na něm vidět, jak portugalská policie používá donucovací prostředky, aby Bouticheho dostala ven z letadla. „Ubližujete mi, lámete mi krk,“ křičí pasažér, ale místní strážci jsou neoblomní. Nepromluví ani slovo a muže táhnou z letadla ven.

Chtěl si jen přesednout, říká kamarád

Fessih tvrdí, že konflikt vznikl proto, že si jeho kamarád chtěl sednout na volné sedadlo vedle kamaráda, ale letuška byla proti a zakázala mu to. „Vedle mě bylo volné sedadlo, ale letuška zamítla, že by si tam mohl sednout a obvinila ho z toho, že ji udeřil, i když bylo celé letadlo na jeho straně," řekl Fessih britskému Daily Mirroru. Na záznamu se skutečně ostatní cestující Boutiche zastávají.

„Mám pořezanou ruku a pálí mě. Mám vyvrknutý kotník a bolí mě krk. Jsme jenom dva mladí cápci, kteří nehledali problémy, ale chtěli se jenom dostat domů. Nikdy jsem nezažil nic takového, nemyslel jsem si, že je možné zažít to, čím jsem si prošel. Jsem z toho velmi citově zničený,“ prohlásil sám Boutiche.

S Ryanair už nesmí nikdy letět