Shane O'Brien v roce 2015 ubodal v londýnském baru Joshe Hansona (†21). Dle O'Brienovy výpovědi před soudem se prý cítil mladým muže ohrožený a bál se, že je ozbrojený a napadne ho. Zabít ho prý ale nechtěl. Prvního října ho soud ve Velké Británii uznal vinným, na výši trestu si ale ještě pár dní počká.

Mezi zločinem a rozsudkem se toho ale stalo skutečně hodně. O'Brien po činu utekl ze země a nějakou dobu se skrýval v Česku. Právě zde si nechal vytvořit obří tetování přes prakticky celá záda. Mělo zakrýt jméno jednoho z jeho dvou synů, které považoval za poznávací znamení.

Muž žárlil na expřítelkyni (†19): V Alpách zavraždil ji i její rodinu

"Přišel do salonu a zeptal se, jestli mu můžu udělat teď hned tetování," řekl podle zpravodajského webu MyLondon.co.uk pražský tatér, který si říká Thiago, policii. Jeho výpověď byla čtena i před soudem. "Zeptal jsem se ho, co chce, a on řekl, že chce zakrýt stávající tetování....chtěl to změnit na něco úplně jiného. Vybral si sovu a lebku, které mu měly skoro úplně zakrýt záda," popsal tatér.

Během následujících tří dní se O'Brien vždy stavil na tři hodiny práce. "Když jsem během třetího sezení začal tetovat, rozbrečel se jako mimino a říkal, že to moc bolí," prozradil Thiago policii.

Tragédie v Liberci: Bankéř vyskočil z okna!

"Od začátku říkal, že v Praze nepobyde dlouho. Pak mi říkal, že si našel v Praze práci a tak tu bude déle. Ptal jsem se ho, co to je za práci, ale vypadal jako by mi to nechtěl říct. Bylo vidět, že se o tom nechce bavit."

"Tvrdil, že je z Itálie...pak říkal, že jsou z Itálie jeho rodiče a on že je z Irska," vypráví tatér s tím, že O'Brien rád mluvil o boxování a bojových sportech. Tvrdil prý, že trénuje v gymu v Praze. Dokončit celé tetování nakonec trvalo měsíc. Jen krátce na to byl O'Brien zatčen za napadení. Policie ho ale propustila, jelikož jeho otisky prstů nevykázaly shodu s otisky v databázích. O'Brien navíc používal alias a padělané doklady. Byl propuštěn na kauci a velice rychle uprchl ze země. Policie ho nakonec dopadla letos v březnu v Rumunsku, odkud putoval před soud ve své domovině.