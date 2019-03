Žárlivec (†42) nelítostně zavraždil obě své děti (†6 a †11) a manželku (†51)! Z místa činu odjel vlakem

Myslel si, že mu zahýbá, i když to nebyla pravda. Nikdo by mu to ale nedokázal vysvětlit, protože ho přemohla zrádná žárlivost. Brit Paul Newman (†42) ubil v Leedsu svou manželku Geraldine (†51) třemi ranami kladivem a pak ubodal své děti (†6 a †11). To všechno kvůli tomu, že si myslel, že má aférku s mužem jménem Martin.