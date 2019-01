Náctileté agentky? Britská tajná služba hledá talenty i mezi dvanáctiletými dívkami

Nové talenty, které by v budoucnu chránily zemi před kybernetickými hrozbami, hledá britská zpravodajská služba GCHQ i mezi děvčaty ve věku 12 a 13 let. Vyzvala školy, aby sestavily dívčí týmy pro soutěž v luštění kódů, rébusů a křížovek, s nimiž by měli potíže i mnozí rodiče.